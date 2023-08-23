مسيرات استفزازية للمستوطنين في عدة مناطق من الخليل

فلسطين اليوم

اقتحم عشرات المستوطنين المسلحين، اليوم الأربعاء، عدة مناطق من مدينة الخليل، بمسيرات استفزازية.

وأفاد مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين نظموا مسيرات استفزازية على مفترق بيت عنون والجلاجل شمال شرق الخليل، وعلى مدخل خربة قلقس جنوبا، بحماية جيش الاحتلال.

وأضاف أن المستوطنين رفعوا الأعلام الإسرائيلي، ورددوا هتافات عنصرية معادية للعرب، وعرقلت قوات الاحتلال حركة المواطنين.