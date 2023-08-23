لجان الصيادين: إصابة الصياد محمد بكر برصاص الاحتلال وهو على متن القارب

فلسطين اليوم- غزة

أكد اتحاد لجان الصيادين مساء اليوم الأربعاء إصابة الصياد محمد بكر برصاص الاحتلال، وهو على متن القارب.

وأشار الاتحاد، إلى أنّ زوارق بحرية الاحتلال أطلقت النار على الصيّاد بكر وهو على متن مركبه، فيما وُصفت إصابته بالمتوسطة.

ويُذكر أنّ قوات الاحتلال تقوم بمُلاحقة الصيادين -غالبيتهم من اللاجئين الفلسطينيين- قبالة شواطئ قطاع غزّة بشكلٍ يومي وتفتح نيرانها على قواربهم في كثير من الأحيان، عدا عن اعتقالهم ومصادرة معداتهم وقواربهم، وتلجأ بحرية الاحتلال أحياناً لإغلاق البحر وتقليص مساحة الصيد.