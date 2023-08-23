الاحتلال يصدر قرارًا بهدم منزلي مهند شحادة وحسن قطناني بالضفة الغربية

الساعة 07:02 م|23 أغسطس 2023
هدم - قوات الاحتلال- هدم منازل.jpg
هدم - قوات الاحتلال- هدم منازل.jpg

فلسطين اليوم

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال إنه تم اليوم اصدار إعلان عن نية تدمير المنزل الذي يسكن فيه مهند شحادة لتنفيذه في 20 يونيو 2023 عملية إطلاق نار في محطة وقود ومطعم قريب من مستوطنة عيلي، أسفرت عن مقتل أربعة "إسرائيليين" وإصابة آخرين.

ووفقا للمتحدث، فقد صدر ايضاً إعلان عن نية تدمير المنزل الذي كان يسكن فيه حسن قطناني لتنفيذه مع معاذ المصري، عملية إطلاق نار بتاريخ 7 أبريل 2023 عند تقاطع الحمرا، قُتلت فيها 3 إسرائيليات.

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الاحتلال يصدر قرارًا بهدم منزلي مهند شحادة وحسن قطناني بالضفة الغربية