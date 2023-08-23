الاحتلال يصدر قرارًا بهدم منزلي مهند شحادة وحسن قطناني بالضفة الغربية

فلسطين اليوم

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال إنه تم اليوم اصدار إعلان عن نية تدمير المنزل الذي يسكن فيه مهند شحادة لتنفيذه في 20 يونيو 2023 عملية إطلاق نار في محطة وقود ومطعم قريب من مستوطنة عيلي، أسفرت عن مقتل أربعة "إسرائيليين" وإصابة آخرين.

ووفقا للمتحدث، فقد صدر ايضاً إعلان عن نية تدمير المنزل الذي كان يسكن فيه حسن قطناني لتنفيذه مع معاذ المصري، عملية إطلاق نار بتاريخ 7 أبريل 2023 عند تقاطع الحمرا، قُتلت فيها 3 إسرائيليات.