النرويج تفتتح أكبر محطة رياح عائمة في العالم

فلسطين اليوم

افتتحت النرويج أكبر محطة عائمة لطاقة الرياح في العالم في بحر الشمال اليوم الأربعاء، وهي تكنولوجيا ناشئة تعد واعدة للانتقال من الوقود الأحفوري إلى الطاقة النظيفة.

وتضم محطة "هايوِند تامبين" 11 توربينا ينتج كل منها ما يصل إلى 8,6 ميغاواط، ما يوفر حوالي 35% من حاجات خمس منصات مجاورة للنفط والغاز.

وبدأت المحطة الواقعة على مسافة نحو 140 كيلومترا من الشاطئ، الإنتاج نهاية العام الماضي، لكنها افتتحت رسميا اليوم.

وكلف بناء "هايوِند تامبن" على أعماق تتراوح بين 260 و300 متر، حوالي 7,4 مليارات كرونة (691 مليون دولار).