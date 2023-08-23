الاحتلال ينصب بوابة حديدية عند مدخل الخليل الشمالي

الساعة 06:16 م|23 أغسطس 2023
بوابة حديدية
بوابة حديدية

فلسطين اليوم

 

نصبت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الأربعاء23/8/2023م، بوابة حديدية عند المدخل الشمالي لمدينة الخليل والمعروف بـ"جسر حلحول".

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال نصبت بوابة حديدية عند "جسر حلحول" في إطار العقوبات الجماعية التي فرضتها على المحافظة، لمنع تنقل المواطنين والتضييق عليهم.

يشار إلى أن قوات الاحتلال صعدت خلال الأيام الماضية عقوباتها الجماعية بحق أهالي المحافظة، إذ فرضت طوقا عسكريا مشددا على مدينة الخليل وقرى المحافظة وبلداتها كافة.

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