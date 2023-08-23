الشرطة بغزة تصدر تنويها للمواطنين بشأن مشروع إعادة تأهيل وتطوير مفترق الشجاعية

فلسطين اليوم

أصدرت إدارة المرور والنجدة في الشرطة الفلسطينية بقطاع غزة، اليوم الأربعاء23/8/2023م، تنويهاً للمواطنين بشأن مشروع إعادة تأهيل وتطوير مفترق الشجاعية.

وقالت المرور: "نعلمكم بوجود إغلاق كلي ضمن مشروع إعادة تأهيل وتطوير مفترق الشجاعية، علمًا أنه سيتم البدء بتنفيذ مشروع مفترق الشجاعية على عدة مراحل ابتداءً من يوم السبت 26/8/2023، حسب الخطة المرورية المشتركة بين بلدية غزة وإدارة شرطة المرور والنجدة والشركة المنفذة/ الشركة الفلسطينيه الشرقية الخيسي".



وأضافت: "أنّ تفاصيل إغلاق المرحلة الأولى، تشمل "إغلاق كلي لدحلة الشجاعية الشمالية، وإغلاق كلي لشارع صلاح الدين الجانب الغربي من طرف تقاطع دحلة الشجاعية الجنوبية حتى مفترق الشجاعية، كذلك إغلاق الجانب الجنوبي من شارع الوحدة، وإغلاق منتزه الشجاعية".



وفيما يلى نص التنويه:

تنويه للجمهور الكريم: نعلمكم بوجود إغلاق كلي ضمن مشروع إعادة تأهيل وتطوير مفترق الشجاعية علمًا أنه سيتم البدء بتنفيذ مشروع مفترق الشجاعية على عدة مراحل ابتداءً من يوم السبت 26/8/2023، حسب الخطة المروريه المشتركة بين بلدية غزة وإدارة شرطة المرور والنجدة والشركة المنفذة/ الشركة الفلسطينيه الشرقية الخيسي.

تفاصيل إغلاق المرحلة الأولى:

إغلاق كلي لدحلة الشجاعية الشمالية.

إغلاق كلي شارع صلاح الدين الجانب الغربي من طرف تقاطع دحلة الشجاعية الجنوبية حتى مفترق الشجاعية.

إغلاق الجانب الجنوبي من شارع الوحدة.

إغلاق منتزه الشجاعية.

الطرق البديلة:

القادم من شارع عمر المختار حتى شارع صلاح الدين يلزم دحلة الشجاعية الجنوبية ومن ثم يلزم يمينًا أو يسارًا طرف شارع صلاح الدين.

القادم من شارع صلاح الدين متجه جنوبًا يلزم اليمين باتجاه شارع الوحدة غربًا ويتجه نحو شارع رشيد الشوا عند موقف الزهرة ومن ثم شارع عمر المختار أو يلزم اليسار ومن ثم يسلك شارع السكة كطريق بديل.

القادم من شارع بغداد شرقًا ومتجه جنوبًا يستمر غربًا باتجاه شارع الوحدة ومن ثم يسلك شارع رشدي الشوا عند موقف الزهرة ومن ثم شارع عمر المختار.