فلسطين اليوم

من هو أوتافيو لاعب النصر- كم راتب أوتافيو مع النصر، اللاعب البرتغالي أوتافيوـ تردد اسمه خلال الساعات القليلة الماضية بشكل كبير جداً خاصة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي السعودية منها والعربية بشكل عام، كون اللاعب البرتغالي أوتافيو قريب من التعاقد مع النصر السعودي ليكون عنصرا هام برفقة النجم الكبير البرتغالي كريستيانو رونالدو، لهذا متابعينا الكرام سنخصص لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، هذه المقالة للحديث، من هو أوتافيو لاعب النصر- كم راتب أوتافيو مع النصر، قيمة عقد البرتغالي أوتافيو مع النصر السعودي- كم راتب أوتافيو مع النصر، وذلك من باب رصد عمليات البحث عبر محرك قوقل وغيره، ومن باب تسهيل الإجابة على رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول معرفة من هو أوتافيو لاعب النصر- كم راتب أوتافيو مع النصر

راتب أوتافيو مع النصر السعودي

من هو أوتافيو لاعب النصر- كم راتب أوتافيو مع النصر ، وذكرت تقارير صحفية سعودية، بأن نادي النصر السعودي وقع بشكل نهائي مع البرتغالي أوتافيو إدميلسون البالغ من العمر 28 عاماً، في سوق الانتقالات الصيفية، قادماً من صفوف نادي بورتو.

وبحسب صحيفة (الرياضية) السعودية، فإن نادي النصر السعودي سيدفع نحو 102 مليون يورو، من أجل الحصول على خدمات اللاعب البرتغالي أوتافيو.

وأردفت الصحيفة، “اللاعب أوتافيو وقع على عقد لمدة 3 مواسم قادمة مع نادي النصر السعودي”، من هو أوتافيو لاعب النصر- كم راتب أوتافيو مع النصر

من هو أوتافيو لاعب النصر

من هو أوتافيو لاعب النصر- كم راتب أوتافيو مع النصر ، وجاء صفقة تعاقد النصر السعودي، بعد أيام قليلة من توصل إدارة النادي السعودي لاتفاق نهائي مع النجم الإسباني لابورت، للقدوم إلى الفريق حتى صيف 2026، قادماً من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

ومن المتوقع أن ينضم أوتافيو ولابورت بشكل رسمي إلى صفوف نادي النصر السعودي، أو الإعلان عن الصفقتين الأسبوع المقبل. وفق ما ذكرته التقارير الصحفية.





راتب أوتافيو مع النصر السعودي

من هو أوتافيو لاعب النصر- كم راتب أوتافيو مع النصر ، وأوضحت الصحيفة السعودية، بأن اللاعب أوتافيو سيتقاضى راتب يقدر ب42 مليون يورو خلال ال3 مواسم، بالإضافة إلى المكافآت المالية والحوافز. كما أن النادي السعودي سيدفع صفقته على ثلاثة دفعات إلى ناديه بورتو البرتغالي.

كما وختمت، “أوتافيو أجرى الفحص الطبي في دبي، تمهيداً لقدومه إلى النصر السعودي، من أجل مزاملة مواطنه وقائده كريستيانو رونالدو..”.

وفي سياق آخر، يستعد فريق النصر السعودي لمواجهة قوية فاصلة أمام شباب الأهلي الإماراتي، الثلاثاء، في منافسات دوري أبطال آسيا 2023.

كما وسيلتقي بعدها النصر أمام الفتح في منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي روشن الممتاز.

يذكر بأن النصر السعودي يحتل المركز ال15 من جدول ترتيب الدوري السعودي بعد تعرضه لخسارتين متتالين خلال الأسابيع الماضية بدون أي نقاط، على عكس حامل اللقب اتحاد جدة المتصدر برصيد 6 نقاط، من هو أوتافيو لاعب النصر- كم راتب أوتافيو مع النصر

كم راتب أوتافيو مع النصر

من هو أوتافيو لاعب النصر- كم راتب أوتافيو مع النصر، ونشرت صحيفة الرياضية السعودية تقريرا عن اوتافيو صاحب الـ28 عاماً، مؤكدة أنه يعد من أشهر لاعبي كرة القدم في البرتغال، مع تمثيله فريق بورتو منذ عام 2014 وحتى 2023، كما لعب في صفوف فيتوريا جيماريش معاراً عام 2015، إضافة إلى كونه أحد لاعبي المنتخب البرتغالي.

وأضافت :"حصل النصر على خدمات أفضل لاعب في بطولة الدوري البرتغالي الممتاز خلال موسم 2022-2023، بعد أن تم اختياره كأفضل لاعب في المسابقة بالموسم الماضي، نظراً لما قدمه مع فريق بورتو".

كم راتب أوتافيو مع النصر

وتابعت الصحيفة :"رغم عدم فوز فريقه ببطولة الدوري البرتغالي، إلا أن أوتافيو حصد جائزة لاعب الموسم، بسبب مستواه الكبير ومعدله الثابت، حيث سجل 7 أهداف وصنع 13 في 44 مباراة بجميع المسابقات".

اوتافيو نجح في تحقيق بطولتي كأس البرتغال وكأس الدوري خلال موسم 2022-2023 مع بورتو، بالإضافة إلى لعبه في مختلف مراكز الوسط والهجوم كجناح أيمن ولاعب وسط مائل إلى اليمين في طريقة لعب بورتو، من هو أوتافيو لاعب النصر- كم راتب أوتافيو مع النصر

من هو أوتافيو لاعب النصر- كم راتب أوتافيو مع النصر

من هو أوتافيو لاعب النصر- كم راتب أوتافيو مع النصر ، وقالت الرياضية :"رقمياً، خاض أوتافيو 283 مباراة بقميص بورتو في مختلف البطولات، تمكن خلالها من تسجيل 31 هدفاً مع صناعة 75، ليحجز لنفسه مكان كأحد أهم نجوم الفريق خلال المواسم الماضية، ويدخل قائمة المنتخب البرتغالي في البطولات القارية والدولية الأخيرة".

وأكملت:"حقق أوتافيو بطولة الدوري البرتغالي مع بورتو 3 مرات، إضافة إلى الفوز بلقب كأس البرتغال 3 مرات، وكأس الدوري مرة واحدة، وكأس السوبر مرتين، قبل انتقاله إلى صفوف النصر وإعلانه بداية رحلة جديدة مع الفريق العاصمي:.

وأعلن نادى النصر السعودى، تعاقده رسميا مع البرتغالى اوتافيو خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية قادما من بورتو البرتغالى، وكتبت صحفة العالمي عبر"تويتر": "أوتاڤيو .. أصبح واحدًا منا.. أفضل لاعب في الدوري البرتغالي .. الدولي أوتاڤيو مونتيـرو يـوقع رسميًا لـ العالمي"من هو أوتافيو لاعب النصر- كم راتب أوتافيو مع النصر