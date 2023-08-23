فلسطين اليوم

كرمت حركة الجهاد الإسلامي في رفح وجمعية اقرأ الخيرية، ظهر اليوم الأربعاء23/8/2023م، (120) طالباً وطالبة من حفظة كتاب الله تعالى، ضمن فوج "ثأر الأحرار"خلال احتفالية نظمتها بقاعة الهيلتون وسط برفح.

وحضر حفل التكريم، قيادة المكتب السياسي للحركة والشخصيات الدعوية وممثلون عن الفصائل والشخصيات الاعتبارية والعمل النسائي والطلبة المكرمون وعوائلهم وحشد كبير من المواطنين.

وأكد الشيخ نافذ عزام عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي أن تخريج هذا الفوج القرآني يأتي نتاجًا لتكاتف الجهود في دعم وتعليم وتحفيظ القرآن، مؤكدًا أهمية مثل هذه المشاريع القرآنية في تحفيظه.

وقال "عزام":"شرفا لنا جميعا ان يجمعنا هذا الحفل تكريماً لكتاب الله ولمجموعة من حفظة كتاب الله ، إن القران الكريم أقام هذه الامة وصنع مجدها وحضآرتها ولا زال يهدي الاجيال الى الخير والرشد".

وأضاف " حاجتنا للقرآن اليوم أشد في مواجهة بني اسرائيل وفي مواجهة عالم فقد عقله وفقد الأخلاق والقيم وكل شيء".

وشدد "عزام" على حاجة الأمة للقرآن لتشد ولتستمر مسيرة المقاومة التي اعتبرت القرآن مرجعيتها وهاديها وموجهها وباذن الله ستستمر هذه المسيرة .

وحول تهديدات العدو، قال "عزام" اسرائيل تطلق التهديدات اليوم ضد الشعب الفلسطيني ومقاومته وقادة المقاومة وليس هذا بجديد، اسرائيل أطلقت على مدى السنوات اطلقت التهديدات وقتلت أعز قادتنا وإخواننا وأبنائنا لكن مسيرة المقاومة استمرت ولم تتوقف".

ولفت إلى بالرغم أن اسرائيل اغتالت قادة المقاومة مع عائلاتهم لكن هذا لا يمكن ان يثني شعبنا عن مواصلة طريقه كما يتدفق القران في قلوب وعقول الحفاظ تتدفق الدماء دفاعاً عن هذا القرآن عن هذه الامة التي صنعها القرآن .

ووجه الشيخ "عزام" التحية للأبطال الذين يحمون فلسطين ويحمون الأمة كلها، مبينناً التحية ليس فقط للشهداء في معركة ثار الاحرار التحية لكل الشهداء على اختلاف الوان راياتهم التحية لابطال سرايا القدس والتحية لابطال عز الدين القسام وشهداء الاقصى وكل الكتائب.

من جانبهِ، شدد مسئول اللجنة الدعوية، الشيخ محمود أبو مُر على ضرورة إعداد حفظة كتاب الله بعزٍ وفخرٍ ليصنعوا النصر والتحرير، موصياً الحفاظ بترجمة حفظهم عملياً على أرض الواقع والعمل به في حياتهم وسلوكهم.

وأشاد بكافة الجهود التي بذلتها الحركة في إقليم رفح وجمعية اقرأ لتخريج أفواج من حفظة كتاب الله تفخر بها فلسطين والأمة الإسلامية.

وبيّن أبو مر أن جهود الارتقاء بملف القرآن الكريم ستبقى متواصلة لبناء مجتمع قائم على الفضائل والقيم الإسلامية وتنشئة الجيل على أسس العقيدة الصحيحة.

وشكر كل من ساهم في إنجاز هذا الحفل المبارك، والذين تكللت جهودهم بالنجاح في تكريم حفظة كتاب الله.























