تفاقم الوضع الصحي للأسير المعزول يعقوب غوادرة

فلسطين اليوم

أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، اليوم الأربعاء23/8/2023م، أنَّ الوضع الصحي *للأسير المعزول المجاهد يعقوب محمود أحمد قادري "غوادرة"*، تفاقم بصورة سيئة وهو متعب جدًا وأصبح لا يستطيع الكلام، حيث يعاني من سرطان حميد في الغدة الدرقية تم اكتشافه بعد إجرائه صورة طبقية في شهر فبراير الماضي من العام الجاري، ووفقًا لطبيب عيادة السجن في حينه فهو بحاجة لإجراء عملية جراحية لإزالته.

وأفاد الأسير المجاهد يعقوب قادري في رسالة وصلت "مهجة القدس" نسخةً عنها، أنَّ وضعه الصحي أصبح سيئًا جدًا بشكل غير طبيعي، فأوضاعه وفق قوله لا تسر صاحب ولا عدو، حيث تفاقمت عنده مشكلة الغدة الدرقية والورم فيها، وحاليًا بالكاد يستطيع الحديث أو الكلام، وأنَّه قرر التوجه لعيادة عزل سجن أوهليكيدار الذي يقبع فيه حاليًا لمطالبتهم بضرورة إجراء العملية الجراحية لإزالة الورم في الغدة الدرقية.

وأشارت مهجة القدس إلى أنه بتاريخ 23/06/2022م تم إبلاغ الأسير يعقوب بوجود ورم في الغدة الدرقية، بعد أن واجه وضع صحي صعب، وعندما كان معزولاً في سجن عسقلان توجه إلى عيادة السجن، للسؤال عن نتيجة عملية الخزعة التي أجراها إلا أنهم أخبروه أنه لم يتضح الأمر بعد وأنهم بصدد إعادته إلى المستشفى بعد شهر لإجراء تصوير شعاعي أو ما يسمى "بالطبقية" للتأكد من الورم، حيث كانت نتيجة إجراء الصورة الطبقية في شهر فبراير الماضي اكتشاف ورم حميد في الغدة الدرقية.

من جهتها، طالبت مؤسسة مهجة القدس المؤسسات الدولية والحقوقية والإنسانية وخاصة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة بالوقوف عند مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية للضغط على سلطات الاحتلال وإلزامها بتقديم الرعاية الصحية والعلاج للأسير يعقوب غوادرة بشكل عاجل ولباقي الأسرى المرضى، والعمل على فضح ممارسات قوات الاحتلال الصهيوني وكشف جرائمه بحق الأسرى المرضى والمعزولين في سجونه للرأي العام في المجتمعات المختلفة، والعمل على تقديم وملاحقة المسؤولين الصهاينة إلى محكمة الجنايات الدولية، وكل ما من شأنه أن يفضح جرائم المحتل الصهيوني ويعمل على لجم وإيقاف الاعتداءات الوحشية بحق المعتقلين.

جدير بالذكر أنَّ الأسير يعقوب قادري من قرية بئر الباشا بمحافظة جنين شمال الضفة المحتلة، ولد بتاريخ 22/12/1972م؛ وهو أعزب؛ واعتقلته قوات الاحتلال الصهيوني بتاريخ 18/10/2003م؛ وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكمًا بالسجن المؤبد (مرتين) بالإضافة إلى (35 عامًا) بتهمة الانتماء والعضوية في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي والمشاركة في عمليات السرايا ضد قوات الاحتلال، ونجح الأسير المجاهد يعقوب بتاريخ 06/09/2021م برفقة إخوانه الأسرى محمود عارضة، أيهم كمامجي، محمد العارضة، ومناضل انفيعات وزكريا زبيدي بانتزاع حريتهم عبر نفق من سجن جلبوع، وبتاريخ 10/09/2021م في مساء يوم الجمعة في مدينة الناصرة في الداخل المحتل أعادت قوات الاحتلال اعتقاله مع الأسير محمود عبدالله عارضة، وفي اليوم التالي أعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسيرين محمد قاسم عارضة، والأسير زكريا زبيدي، وبتاريخ 19/09/2021م فجر يوم الأحد في الحارة الشرقية بمدينة جنين بعد مطاردة وبحث استمرت 13 يوم أعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسيرين أيهم كمامجي ومناضل انفيعات، وأصدرت ما يسمى محكمة الناصرة الاحتلالية في الداخل المحتل حكمًا بالسجن لمدة خمسة أعوام بالإضافة لغرامة مالية مقدارها خمسة آلاف شيكل على الأسرى الستة الذي انتزعوا حريتهم كعقوبة جائرة بحقهم على هروبهم عبر نفق جلبوع يضافوا لأحكامهم، كما أصدرت تلك المحكمة حكمًا بالسجن لمدة أربعة أعوام وغرامة مالية مقدارها 2000 شيكل على الأسرى الخمسة الذي ساعدوهم بحفر النفق وهم الأسرى إياد جرادات، علي أبو بكر، محمد أبو بكر، قصي مرعي ومحمود أبو اشرين. وتتعمد ما يسمى مصلحة سجون الاحتلال الصهيوني التنغيص على أسرى نفق الحرية ومساعديهم حيث تقوم منذ لحظة إعادة اعتقالهم بنقلهم من عزل إلى عزل كل ثلاثة أشهر، يقبع الأسير يعقوب قادري حاليًا في عزل سجن أوهيليكدار.

