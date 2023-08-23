لينك مشاهدة فيلم بلو بيتل Blue Beetle مترجم وكامل 2023 ايجي بست egybest

فلسطين اليوم

مشاهدة فيلم بلو بيتل Blue Beetle مترجم وكامل 2023 على ايجي بست egybest وماي سيما ، وندعو جميع قراءة هذه المقالة التي عدها فريق فلسطين اليوم ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما على منصة اكس والفيسبوك للوصول إلى عدد أكبر من الجمهور ، إلى قراءة جميع السطور التي وضعنا فيها ملخص القصة أي الأدوار علمًا أن الفيلم قد حصل على نسبة مشاهدات بالملايين خلال بدء يوم عرضه في صالات السينما .

ولابد من الجميع أي قراءة المقالة ومن أجل مشاهدة فيلم بلو بيتل Blue Beetle مترجم عربي من المتابعة الحرفية للسطور التي تلي هذه المقدمة وقبل ان نبدأ في الشرح الوافي نود أن نشير لكم إلى اسم مخرجه أنجيل مانويل سوتو وهو من تأليف جاريث دونيت-ألكوسر وللمزيد فهو الآتي:

مشاهدة فيلم بلو بيتل Blue Beetle مترجم وكامل 2023

وبعد هذه المقدمة وضعنا لكم على الفور رابط مشاهدة فيلم بلو بيتل Blue Beetle مترجم وكامل 2023 على ايجي بست مشاهدة فيلم بلو بيتل Blue Beetle مترجم وكامل 2023 وماي سيما وكل ما عليكم الان هو الضغط على هذا الرابط هنــــــــــــا .

وما يميز قصة فيلم Blue Beetle هو أنها في غاية الجاذبية والروعة وللاطلاع عليها يترتب عليكم من بعد هذه الفقرة وهو الآتي:

قصة فيلم Blue Beetle

ونشير لكم إلى ملخص قصة فيلم Blue Beetle وهو على النحو التالي: إذ أنه في هذه الأثناء، يعود خايمي رييس إلى مسقط رأسه في مدينة بالميرا بعد تخرجه من جامعة جوثام للقانون .

وهذا التخرج جاء ليعلم أن عائلته تواجه الإخلاء من منزلهم بسبب صعوبات مالية. تمكنت ميلاجرو شقيقة خايمي من توفير وظيفة له في قصر فيكتوريا.

ونواصل معكم تقديم ملخص قصة فيلم Blue Beetle إذ أنه تم طرد كلاهما بعد تدخل خايمي لوقف المواجهة بين فيكتوريا وابنة أختها جيني. طلبت جيني لاحقًا من خايمي مقابلتها في برج كورد في اليوم التالي لمناقشة "فرصة عمل".

أبطال فيلم Blue Beetle

أولا: Xolo Maridueña بدور Jaime Reyes / Blue Beetle : خريج جامعي

ثانيا: حديث اكتسب قوى خارقة عندما يطعمه جعران أجنبي ، مكونًا هيكلًا خارجيًا قويًا يعيد تشكيل جسمه.

ثالثا: أدريانا بارازا في دور نانا : جدة خايمي

رابعا: داميان الكازار مثل ألبرتو رييس : والد خايمي

خامسا:Elpidia Carrillo بدور روسيو رييس : والدة خايمي

سادسا: برونا ماركيزين في دور جيني كورد : ابنة تيد كورد ، وحبيبة خايمي.

سابعا: إيزابيلا أباريسيو تصور جيني الأصغر.

ثامنا: راؤول ماكس تروجيلو في دور إجناسيو كاراباكس / OMAC : حارس شخصي يعمل لدى فيكتوريا كورد.

تاسعا: آيدن ريفيرا يصور طفلاً كاراباكس بينما يصور زول غونزاليس كاراباكس في سن المراهقة.

عاشرا: سوزان ساراندون في دور فيكتوريا كورد : سيدة أعمال وأخت تيد كورد العازمة على الحصول على الجعران.

الحادية عشرة: جورج لوبيز في دور رودي رييس : عم خايمي .



تحميل فيلم Blue Beetle

ويمكن لكم الان تحميل فيلم Blue Beetle على الحاسوب وأيضا الهواتف الذكية بمجرد الضغط على هذا الرابط هنــــــــــــــــــــا .

فيلم Blue Beetle

وفي السادس عشر من أغسطس الجاري تم عرض فيلم Blue Beetle في صالات السينما وأيضا في المواقع الالكترونية .

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