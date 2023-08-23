البطنيجي يوضح عبر "فلسطين اليوم" خطة الشرطة لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023/2024م

فلسطين اليوم

أكد المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة العقيد أيمن البطنيجي، مساء اليوم الأربعاء23/8/2023م، أن الشرطة انهت كافة استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023/2024م، والمقرر افتتاحه يوم السبت المقبل 26اغسطس الجاري.

وقال البطنيجي خلال حديث لـ"مراسل وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":" إن عناصر الشرطة بما فيها قوات حفظ النظام ستنتشر بشكل مكثف على مقربة من المدراس والمفترقات العامة القريبة من المدارس، وبشكل أكثر في المناطق التي تضم مجمع للمدراس لتسهيل حركة سير ونقل الطلاب وضمان نجاح العام الدراسي".

وبين أن الشرطة انهت أيضا استعداداتها للعام الدراسي الجديد في الجامعات، ووضعت خطة لذلك، مبنية على تسهيل مهام المواطنين وحركة سير المركبات في محيط الجامعات من خلال انتشار عناصر الشرطة برفقة شرطة المرور على كافة المرافق العامة والرئيسية والمحيطة بها.

وبشأن باصات نقل الطلبة، أشار إلى أن الشرطة رفعت توصياتها لشرطة المرور بضرورة التأكيد على أعداد الطلبة في هذه الباصات وضرورة ترتيب أمور سيارات النقل وفقا للقانون، داعيا أولياء أمور الطلبة للامتناع عن نقل أبناءهم في هذه السيارات حال تجاوزها العدد القانوني وإبلاغ الشرطة بذلك.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، أن موعد بدء العام الدراسي الجديد 2023- 2024، لكافة المدارس الحكومية والوكالة والخاصة ورياض الأطفال يوم 26 أغسطس الجاري في قطاع غزة.