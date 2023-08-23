قوات الاحتلال تفرج عن قيادي في "حماس" من بيت لحم

فلسطين اليوم

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن القيادي في حركة "حماس"، يوسف اللحام من بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة، بعد عامين من الاعتقال الإداري.

وفي تاريخ 13 سبتمبر عام 2021م، اعتقلت قوات الاحتلال القيادي "اللحام" من منزله في مخيم الدهيشة ببيت لحم.

يُشار على أن قوات اعتقلت هذا القيادي عدة مرات، وأفرج عنه قبل عدة شهور، وأمضى ما مجموعه 15 عاماً في سجون الاحتلال، معظمها في الاعتقال الإداري.