تحميل فيلم Last Voyage of the Demeter مترجم وكامل 2023 egybest

قصة فيلم Last Voyage of the Demeter

وبسبب الحرص الكبير على التعرف على القصة قمنا في وضع ملخص بسيط عنها وللاطلاع على قصة فيلم Last Voyage of the Demeter وهي التالي : إذ يحكي الفيلم عن تفاصيل الأحداث الغريبة التي حدثت لطاقم السفينة أثناء محاولتهم النجاة من رحلة المحيط التي فشلت بسبب وجود شخص مرعب علي متن السفينة.

ونواصل معكم بقية المعلومات ، إذ كانت المفاجأة عندما وصلت السفينة إلي ميناء ويتبي حيث كانت مهجورة دون وجود أي فرد من الطاقم.

أبطال فيلم Last Voyage of the Demeter

وهذا فيلم Last Voyage of the Demeter يعد من اخراج أندريه أفريدال وهو من تأليف المؤلف براجي إف شوت .

أولا: كوري هوكينز في دور كليمنس، الطبيب الذي ينضم إلى ديميتر .

ثانيا: أيسلينج فرانسيوسي في دور آنا، مسافرة خلسة عن غير قصد.

ثالثا: ليام كننغهام في دور الكابتن إليوت، قبطان السفينة ديميتر .

رابعا: ديفيد داستمالشيان في دور Wojchek، الرفيق الأول لديميتر .

خامسا: خافيير بوتيت في دور دراكولا.

سادسا: وودي نورمان في دور توبي، حفيد إليوت.

سابعا: جون جون بريونس في دور جوزيف، الطباخ.

ثامنا: ستيفان كابيتشيتش في دور أولغارين.

تاسعا: نيكولاي نيكولايف في دور بيتروفسكي.

عاشرا: مارتن فورولوند في دور لارسن.

الحادية عشرة: كريس والي في دور أبرامز.

الثانية عشرة: نيكولو باسيتي كنائب هيرش .

الثالثة عشرة: سالي ريف في دور صاحبة الأرض .

ولدت أسطورة دراكولا



مقتبساً من فصل أحد روايات برام ستوكر الشهيرة، شوفوا كيف واجه الكابتن إليوت وطاقمه الرعب الحقيقي، دراكولا في فيلم التشويق والخيال

The Last Voyage of the Demeter

يعرض اليوم في #ڤوكس_سينما

