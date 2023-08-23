بالفيديو الدفاع الروسية: مقتل 700 جندي أوكراني وتدمير آليات عسكرية على محاور عدة

فلسطين اليوم

أفشلت وحدات عسكرية من الجيش الروسي، محاولات اختراق القوات الأوكرانية على كافة المحاور شرق وجنوب أوكرانيا، بحسب وزارة الدفاع الروسية، التي أشارت إلى مقتل 700 جندي، إضافة إلى تدمير آليات العسكرية.

وأوضح بيان الوزارة، أن القوات الروسية صدت 4 هجمات شنتها قوات كييف في مقاطعة زابوروجيه خلال اليوم الماضي.

وتمكنت القوات، أيضًا، من تعزيز مواقعها وتحسين وضعها التكتيكي على محور كوبيانسك بمقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا.

واستهدفت القوات الروسية، أيضًا، مراكز قيادة للوائين من القوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وعلى محور دونيتسك، صدت القوات الروسية، ثلاثة هجمات اوكرانية، وكبدتها خسائر كبيرة وقضت على حوالي 180 عسكريا.

وبلغت خسائر القوات الأوكرانية في مقاطعة خاركوف، 170 عسكريا، بعد تصديها أربعة هجمات.

وقضت القوات الروسية، 20 عسكريا على الأقل في خيرسون، وحوالي 60 آخرين في محور كراسني ليمان على محور دونيتسك.

كما وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 80 جنديا في زابوروجيه، كما تم تدمير عدد من مدافع ذاتية الدفع، وتكبدت القوات الأوكرانية 145 جنديا بين قتيل وجريح في يوم واحد جنوبي دونيتسك.

ودمرت دبابة وعدة مدافع هاوتزر في دونيتسك.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، أن الدفاعات الجوية الروسية اعترضت صاروخًا من "هيمارس" أمريكي الصنع، وأسقط 18 طائرة مسيرة.