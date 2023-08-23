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المقاومة الفلسطينية تُطلق عدة صواريخ تجريبية باتجاه البحر
أطلقت المقاومة الفلسطينية، اليوم الخميس17/8/2023م، عدة صواريخ تجريبية في إطار تطوير القدرات الصاروخية.
وبحسب مصادر صحفية، فإن المقاومة أطلقت صاروخين اتجاه البحر.
وقبل عدة أيام، أجرت المقاومة مناورة صاروخية بعيدة المدى؛ أطلقت خلالها أكثر من 50 صاروخًا باتجاه البحر من بينها صواريخ عياش 250.
يشار إلى أن المقاومة تُجري تجارب صاروخية باتجاه البحر، على فترات متقاربة لاختبار صواريخ جديدة، أو عمليات تطوير على صواريخها.