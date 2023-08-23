iPhone 15 Pro Max - سعر هاتف آيفون 15 برو ماكس الجديد في مصر والسعودية

فلسطين اليوم

سعر هاتف آيفون 15 برو ماكس iPhone pro max الجديد في مصر والسعودية 2023 ، ويقدم لكم فريق فلسطين اليوم في هذه المقالة جميع التفاصيل الكاملة التي تخص هذا الهاتف صاحب أقوى المواصفات والتقنيات العالية لكن الخبر غير السار حيث توقع مطلعون أن سعره سيكون الاغلى مقارنة مع سابقيه ، ونشير لكم إلى أن فريق الموقع قام في الآونة الأخيرة برصد أكثر من عشرين ألف عملية بحث على جوجل الشهير حيث يريد المستخدمون التعرف على مواصفته ايضًا وهي رهيبة .

وبناء على ذلك قمنا في نشر هذه السطور التي عنوناها حول سعر هاتف آيفون 15 برو ماكس iPhone pro max الجديد في مصر والسعودية 2023 حتى يتمكن الجميع من الوصول إلى تفاصيله بكل اريحية تامة وبدون أي عناء يذكر وندعو من الكل الان في متابعة ما يلي للوصول إلى كامل المعلومات .

سعر هاتف آيفون 15 برو ماكس max iPhone

وبعد هذه المقدمة وضعنا لكم السعر المتوقع وفقا لمطلعون على الصناعة فإن سعر نسخة "آيفون 15 ماكس 2 تيرابايت"، سيبلغ 2099 دولارا.

ثانيا: بلغ سعر هاتف iPhone 14 Pro Max 1TB العام الماضي قد وصل إلى 1599 دولارا.

ثالثا: ويصل جهاز كمبيوتر محمول MacBook Pro مقاس 13 بوصة بمبلغ 1299 دولارا.

موعد نزول ايفون 15 برو max

ونشير لكم في هذه الفقرة إلى انه من المرجح أن يتم الإعلان عن نزول هاتف ايفون 15 برو في تاريخ 15 سبتمبر 2023 أي في الإعلان السنوي لمؤتمر ابل والذي يذاع ببث مباشر عبر صفحاتها الرقمية لا سيما على اليوتيوب وفيما يلي سعر ايفون 15 .

سعر هاتف ايفون 15 iPhone Pro Max في السعودية

وفي هذه السطور سوف تتعرفون على سعر هاتف سعر هاتف iPhone 15 Pro Max وهي أسعار ليست رسمية انما تقريبة وينتظر الإعلان عن السعر الأصلي ف ي المؤتمر المرتقب وفيما يلي الأسعار .

أولا: سعر هاتف ايفون 15 برو ماكس في مصر 38,000 جنيه للنسخة 1 تيرا بايت مع 12 جيجا رام.

ثانيا: سعر هاتف ايفون 15 برو ماكس السعودية النسخة 1 تيرا بايت مع 12 جيجا رام بسعر 10,000 ريال سعودي.

ثالثا: سعر هاتف ايفون 15 برو ماكس عالمياً بالخارج حوالي 1,600 دولار أمريكي. وننوه إلى هذه الاسعار هي مجرد توقعات تقريبية .

مواصفات آيفون iPhone 15

ونستكمل معكم في هذه الفقرات حول تسريبات جددة بخصوص مواصفات آيفون iPhone 15 ، ويضيف المحلل سيكيوريتيز أن الهاتف المنتظر عرضه في أواخر هذا العام قد يتمتع معالج سنابدراغون إكس 70، وذاكرة وصول عشوائي .

وأشار في حديث الصحفي ، إلى أن الذاكرة العشوائية لهاتف ايفون 15 قد تتراوح بين 6 إلى 8 غيغابايت، فضلا عن منفذ يو إس بي من النوع سي ، ونواصل معكم تقديم التسريبات ، كما وانه يدعم تقنية الـ NFC .

ونواصل معكم تقديم خصائص ايفون 15 وهي التالي : إذ انه يأتي بالأبعاد التالية الطول 160.71 و العرض 78.78 وبعمق 7.85 مليمتر ، كما ويدعم شبكات الاتصال الجيل الثاني الـ 2G والجيل الثالث الـ 3G والجيل الرابع الـ 4G والجيل الخامس ال5G .

آيفون iPhone 15

خصائص iPhone 15 Pro Max

وفي هذه الفقرات نضع بين ايديكم ابرز خصائص هاتف iPhone 15 Pro Max وهو التالي :

أولا: في الخاصية الأولى هاتف iPhone 15 Pro Max ، منفذ الـ USB يأتي بأصدرا USB 3.0 من نوع Lightning.

ثانيا: داعم لمقاومة الماء والغبار والأتربة IP68 .

ثالثا: السماعات الخارجية تأتي بسماعتين بصوت نقى ستيريو .

رابعا: يدعم تحديد الموقع الجغرافي الـ GPS لتحديد الموقع الجغرافي الـ A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO,QZSS.

خامسا: يأتي الواي فأي مع ترددات الـ Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, بالإضافة لدعمه إلى الـ Dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot .

سادسا: البلوتوث يأتي بإصدار 5.4 .

سابعا: كما يدعم الهاتف معظم المستشعرات مثل التسارع والقرب البوصلة والجيروسكوب والضغط الجوي .

ثامنا: البطارية تأتي بسعة 6000 مللي أمبير غير قابلة للإزالة كما يدعم الشحن السريع بقوة 60 وات .

تاسعا: يأتي الهاتف بنظام تشغيل iOS 17 .

عاشرًا: في الخاصة العاشرة لهاتف ايفون 15 ، الهاتف متوفر مع الألوان الجرافيت والذهبي والفضي والأزرق .

الحادية عشرة: ويأتي ايفون 15 ، مواد التصنيع تأتي من واجهة و ظهر زجاجي من زجاج الغوريلا ، إطار من الفولاذ المقاوم للصدأ.

iPhone 15 Pro مواصفاته

وفي نهاية المقالة التي حصلنا فيها على شراء ايفون iPhone 15 في مصر والسعودية 2023 وخصائصه نتمنى تكون قد نالت اعجابكم.ى