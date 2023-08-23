تفاقم الوضع الصحي للأسير أحمد مناصرة

فلسطين اليوم

أكد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأربعاء 23/8/2023م، أن الأسير أحمد مناصرة المحتجز في زنازين سجن "أيالون"، يواجه تفاقما خطيرا على وضعه الصحي والنفسي.

وحمّل نادي الأسير في تصريح صحفي، إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير الأسير مناصرة، في ظل المعطيات الخطيرة التي ترد حول وضعه النفسي.

وبالتزامن مع ذلك، أكد المحامي خالد زبارقة أن جهودًا قانونية مستمرة تبذل من الطاقم القانوني في قضية مناصرة، تحديدًا فيما يتعلق بقضية عزله الانفرادي.

يُشار إلى أن أمر العزل الانفرادي بحق الأسير مناصرة ينتهي في شهر أيلول المقبل.