دعوة للمشاركة في الوقفة الاسنادية مع الأسرى المضربين في رام الله

فلسطين اليوم

دعت مؤسسات الأسرى والقوى الوطنية والإسلامية في محافظة رام الله والبيرة، اليوم الأربعاء، إلى المشاركة في الوقفة الاسنادية للأسرى المرضى والمضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الاسرائيلي.

وأفادت مؤسسات الأسرى، في بيان، بأن الوقفة الاسنادية مع الاسرى المضربين وعلى رأسهم القائد وليد دقة، والأسير عاصف الرفاعي، سيتم تنظيمها بالقرب من دوار المنارة وسط مدينة رام الله في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً.