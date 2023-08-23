تقرير: خطة لرفع عدد المستوطنين في شمال الضفة إلى مليون

فلسطين اليوم

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأربعاء 23/8/2023، أن رئيس مجلس مسـتوطنات شمال الضفة الغربية يوسي دغان، وجه رسالة إلى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو من أجل المضي قدماً في الخطة التي وضعها قبل عام ونصف من أجل زيادة عدد المستوطنين من 170 ألفاً إلى مليون بحلول العام 2050.

وقالت الصحيفة: إن الخطة "تتضمن توسيع المستوطنات القائمة، وبناء مطار، ومحطة قطار ومناطق صناعية وإقامة مستشفيات ومدن استيطانية جديدة" .

وذكرت الصحيفة أن "الخطة التي تم إعدادها على مدار أكثر من عام، أشرف عليها فريق واسع من المهندسين والمعماريين والجغرافيين والمستشارين المحترفين، والذين أعدوا خطة مهنية عملية للوصول إلى مليون مستوطن في شمال الضفة، بغضون 27 عاما تقريبا".

وبينت الصحيفة أن "الخطوط الأساسية للخطة رُسمت خلال نقاش موسع في المؤتمر المركزي السنوي لرؤساء المستوطنات الذي عقده المجلس قبل نحو عشرة أشهر، بمشاركة رؤساء المستوطنات في شمال الضفة، دون الكشف عن فريق التخطيط للخطة، والذي قام بصياغة الخطة الكاملة".

ووفق الصحيفة "تتضمن الخطة أيضا تحويل بعض البؤر إلى مستوطنات وبناء مدن استيطانية جديدة وسكة حديدية تصل بين وسط وجنوب البلاد، وتوسيع الطرق، وإنشاء مركز طبي وبناء مطار ومناطق صناعية وإقامة مباني ثقافية".

وأشارت على أنه بحسب الخطة فسيجري توسيع مستوطنات "إيتمار" جنوب شرق نابلس، و"تسوفيم" شرق قلقيلية، و"سلعيت" جنوب طولكرم و"أفني حيفتس" جنوب شرق طولكرم.

ولفتت إلى أن الخطة "تشمل أيضا توسيع مستوطنة (شوماش) بين نابلس وجنين لاستيعاب 15 ألف مستوطن، وشرعنة وتوسيع مستوطنات "غانيم"وكديم"، قرب جنين والتي تم إخلاؤها في إطار خطة فك الارتباط عن غزة وشمال الضفة، في العام 2005".

ونوهت إلى أن الخطة تضم كذلك بناء مستوطنة "تعناخ"في شمال الضفة لاستيعاب 30 ألف مستوطن ومستوطنة أخرى في جنوب غرب الضفة تحت اسم "شامير" لاستيعاب أكثر من 100 ألف مستوطن.

وأكدت أن الترويج للخطة يأتي في إطار الترويج لحل أزمة السكن في إسرائيل، والذي يكمن في التوسع في الضفة الغربية كمفتاح حل، حيث يتوفر ملايين الدونمات من الأراضي القريبة من منطقة المركز على بعد حوالي 20 كم من "تل أبيب" .

من جانبه، دعا دغان اليوم الأربعاء نتنياهو إلى تبني الخطة والبدء في العمل على تنفيذها.

وقال : "أدعوكم إلى تبني هذه الخطة باعتبارها خطة عمل الحكومة الحالية لمستقبل المستوطنات في جميع أنحاء البلاد، وبالتالي خفض أسعار المساكن في وسط البلاد، وتعزيز أمن إسرائيل".

وأشار إلى أن "خطة تحويل عدد المستوطنين إلى مليون في الضفة تعزز من القبضة الأمنية في إسرائيل".

ويبلغ عدد المستوطنين في الضفة الغربية بما فيها شرقي القدس 726 ألفا و427 مستوطنا، موزعين على 176 مستوطنة، و186 بؤرة استيطانية (نواة مستوطنة)، حسب التقرير السنوي لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (شبه رسمية).

وتنص قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي على أن الاستيطان في الأراضي المحتلة غير شرعي. وتراه دول كثيرة معرقلا لإقامة دولة فلسطينية.