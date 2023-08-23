الشقاقي: اعتقالات القيادات تخبط وإفلاس لدى الاحتلال بعد تصاعد المقاومة

فلسطين اليوم

أكد الناطق الإعلامي لمؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، محمد الشقاقي، اليوم الأربعاء 23/8/2023، أن حملة الاعتقالات الشرسة التي طالت قيادات في فصائل المقاومة بينهم قيادات وأسرى محررون من حركتي الجهاد الإسلامي وحماس تؤكد على مدى حالة التخبط والإفلاس لدى الاحتلال الصهيوني بعد تصاعد عمليات المقاومة في الضفة الغربية.

وشدد الشقاقي في تصريح صحفي، تعقيبًا على حملة الاعتقالات الشرسة التي طالت قيادات وأسرى محررون في فصائل المقاومة بالضفة الغربية، على أن اعتقال القيادات والأسرى المحررين محاولة صهيونية بائسة لتغييب الشخصيات الفلسطينية عن دورها في ساحة العمل المقاوم، ولن يستطيع الاحتلال إخماد روح الثورة في الضفة الغربية طالما استمر وجودهم على أرضنا ووطنا فلسطين.

وأوضح، أن إعلان الأسير ماهر الأخرس للإضراب المفتوح عن الطعام منذ اللحظة الأولى للاعتقال تأكيد واضح على مواصلة حالة الاشتباك مع العدو، فلن يكون القيد عائقًا أمام استمرار مقارعة المحتل.

و خاض الأسير المحرر ماهر الأخرس معركة الإضراب المفتوح عن الطعام في عام 2020م والذي أعلن حينها دخوله في الإضراب فور وصوله مركز تحقيق (حوارة) بتاريخ 27 تموز/ يوليو 2020م ثم جرى تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة 4 شهور واستمر في الإضراب لمدة (103) يوم بشكل متواصل حتى 6 تشرين الثاني/ نوفمبر2020م، بعد رضوخ الاحتلال الصهيوني لإرادته الصلبة، وإقرارها بأنها ستطلق سراحه في تاريخ 26 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020م.

و الأسير ماهر الأخرس له عدة اعتقالات سابقة في سجون الاحتلال الصهيوني حيث أمضى في الأسر نحو خمسة أعوام ونصف، وهو ينتمي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.