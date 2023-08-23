صائغ يوجه نصيحة للمواطنين في غزة... عليكم بشــراء الذهـــب قبل فوات الأوان !

فلسطين اليوم

شهد سعر جرام الذهب عيار 21 بالأسواق الفلسطينية في قطاع غزة انخفاضاً ملحوظاً وصل لأكثر من دينار ونصف على الجرام الواحد، بسبب صعود سعر الدولار الأمريكي محلياً وعالمياً.

خبير الذهب أبو أسامة السعدي، صاحب أحد محال المجوهرات في مدينة غزة، أرجع سبب تراجع سعر الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولاً في أسواق قطاع غزة، إلى ارتفاع سعر الدولار الأمريكي الذي يربطهما علاقة عكسية، مشيراً إلى أن جرام الذهب عيار 21 يباع للزبائن الآن بدءاً من 40- 42.5 دينار أردني وفق مصنعيته ومواصفاته، بعد أن كان يُباع قبل نحو شهر من 43- 44 ديناراً أردنيا.

وأشار خبير الذهب في مقابلة خاصة لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، إلى أن المواطن الذي يقوم بشراء الذهب الآن بعملة الدينار الأردني، فإنه يوفر من 70- 100 دينار من كل 2000 دينار أردني، على عكس من يقوم بشراء الذهب بالشيكل الإسرائيلي فإنه يُسجل خسارة ملحوظة، بسبب ارتفاع سعر الدينار الأردني الشيكل.

ولفت إلى أن الإقبال على شراء الذهب في قطاع غزة كبير جداً؛ لانخفاض سعره، إذ إن العرائس يقبلن الآن على شراء جرام الذهب، وينتهزن فرصة انخفاضه عن الفترة الماضية.

وأشار إلى أن المصنعية المحلية باتت تضاهي المستوردة "الأجنبية والتركية" بجودتها وجمال أشكالها، وبات الإقبال عليها كبير جداً، واصفاً ما جرى بالنقلة النوعية للمصانع الفلسطينية.

وقدّم نصيحة للمواطنين الذين يمتلكون عملة الدينار الأردني بالتوجه لشراء الذهب الآن، باعتباره ملاذاً آمناً ويتغلب في قوته على جميع العملات الأجنبية، ونوه إلى أن "أونصة" الذهب بوزن 31.1 جرام، تُباع بالأسواق المحلية بـ 2020 دولاراً أمريكياً.