كيف سيكون الطقس في أول أيام بدء العام الدراسي الجديد في قطاع غزة 2023-2024

فلسطين اليوم

كيف سيكون الطقس في أول أيام بدء العام الدراسي الجديد في قطاع غزة 2023-2024 ، تساؤلات بدأت تراود المواطنين وأهالي الطلبة بشأن درجات الحرارة في أول ايام بدء العام الدراسي الجديد في قطاع غزة والذي يبدأ يوم 26/8/ 2023 ، في ظل ارتفاع كبير على درجات الحرارة .

كيف سيكون الطقس في أول أيام بدء العام الدراسي الجديد في قطاع غزة 2023-2024

الراصد الجوي قصي حلايقة اكد اليوم الاربعاء 23/8/2023 ، ان درجات الحرارة في أول ايام العام الدراسي الجديد والذي يصادر يوم السبت سيشهد انخفاضاً على درجات الحرارة ، وخاصة ان الانخفاض سيبدأ فعليا يوم الجمعة .

وقال حلايقة انه لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة يوم السبت التي تبقى قريبة من معدلاتها العامة، وتكون الأجواء صيفية عادية حارة نسبياً الى حارة خلال ساعات النهار ورطبة منعشة في ساعات المساء والليل.

كيف سيكون الطقس في أول أيام بدء العام الدراسي الجديد في قطاع غزة 2023-2024

يوم الأحد ثاني ايام المدارس 27/08/2023: تنخفض درجات الحرارة لتصبح دون معدلاتها السنوية العامة بقليل، ويكون الطقس صيفياً لطيفاً خلال ساعات النهار ولطيفاً خلال ساعات المساء والليل يميل قليلاً للبرودة فوق الجبال ليلاً.