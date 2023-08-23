الدولار يحلق عالياً اليوم الأربعاء 23/8/20223 والمستثمرون في انتظار هذا الحديث !

فلسطين اليوم

حلق سعر صرف الدولار الأميركي عالمياً اليوم الاربعاء 23/8/2023 ، قرب أعلى مستوى في شهرين في التعاملات المبكرة مع ترقب المستثمرين خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) هذا الأسبوع للبحث عن مؤشرات على مسار السياسة النقدية، في حين تقلبت أسعار النفط مع تقييم الأسواق احتمالات رفع الفائدة وضعف الطلب الصيني.

وسجل مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل 6 عملات منافسة- 103.55 نقاط، ليظل غير بعيد عن أعلى مستوى في شهرين البالغ 103.71 نقاط، الذي لامسه أمس الثلاثاء.

وارتفع المؤشر 1.6% في أغسطس/آب الحالي، وهو في طريقه لإنهاء خسائر تكبدها لشهرين متتاليين.

الدولار يحلق عالياً اليوم الأربعاء 23/8/20223 والمستثمرون في انتظار هذا الحديث !

ويترقب المتعاملون خطاب رئيس المركزي الأميركي جيروم باول هذا الأسبوع، وسيحلل المستثمرون كلماته لتوقع مسار السياسة النقدية للبنك المركزي.

وارتفع الين 0.20% ليصل إلى 145.59 دولارا في ساعات التداول الآسيوية، ولم يبتعد عن أعلى مستوى في 9 أشهر البالغ 146.565 دولارا، وسجله الأسبوع الماضي؛ مما ترك المتداولين في حالة ترقب لأي علامات على تدخل من الدولة.

وصعد اليورو 0.07% إلى 1.0852 دولار، مبتعدا قليلا عن أدنى مستوى في شهرين البالغ 1.0833 دولار الذي لامسه خلال الليل.

وزاد الدولار الأسترالي 0.40% إلى 0.645 دولار، في حين ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.29% إلى 0.596 دولار.