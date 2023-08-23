بـ 100 مليون دولار .. الاتحاد يضغط على ليفربول لبيع محمد صلاح

فلسطين اليوم

أكدت وسائل إعلام إنجليزية، أن إدارة نادي الاتحاد السعودي وضعت مسؤولي نادي ليفربول الإنجليزي تحت الضغط لبيع الجناح الدولي المصري محمد صلاح قبل غلق الميركاتو الصيفي الحالي، نظير 100 مليون دولار.

بدأ نادي الاتحاد السعودي محاولاته لضم محمد صلاح بعرض مبلغ 76.3 مليون دولار، ما يعادل 60 مليون جنيه إسترليني، في السابع من أغسطس الماضي، إلا أن عرضه قوبل بالرفض من جانب إدارة الريدز.

لكن بطل دوري روشن السعودي رفض الاستسلام وقرر العودة بعرض قيمته 78 مليون جنيه إسترليني، حوالي 100 مليون دولار، وهو ما سيجعل صلاح اللاعب الأغلى في تاريخ المسابقة التي عرفت انضمام عدد هائل من نجوم كرة القدم العالمية هذا الصيف، آخرهم نجم باريس سان جيرمان ومنتخب البرازيل نيمار دا سيلفا.

وقال الصحفي الإيطالي الموثوق في قناة سكاي سبورت "رودي جاليتي" عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر "الاتحاد السعودي لا يستسلم في سباق ضم محمد صلاح".

أوضح "النادي السعودي أرسل عرضاً ضخماً، يزيد عن 100 مليون دولار، من أجل إقناع المدير الفني لنادي ليفربول يورغن كلوب لبيع اللاعب".

أضاف "كلوب يرفض فكرة رحيل محمد صلاح حتى الآن، ولا يريد السماح برحيله، لكن إذا قبل ليفربول ستكون الصفقة الأغلى في تاريخ الدوري السعودي".

كما ترددت أنباء في مواقع مصرية مرموقة عن موافقة محمد صلاح على العرض المقدم له من نادي الاتحاد السعودي، وإنه ينتظر فقط موافقة يورغن كلوب على رحيله.