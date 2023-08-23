الأعلى منذ 2001....."36" قتيلا إســرائيليا منذ بداية العام

فلسطين اليوم

أعلنت إحصائية جديدة عن ارتفاع أعداد القتلى في صفوف جنود الاحتلال والمستوطنين إلى 36 قتيلا منذ بداية العام الجاري جراء العمليات الفدائية في الضفة المحتلة، وهو أعلى رقم للقتلى الإسرائيليين منذ عام 2001.

ونشرت الاحصائية مركز "معطى" لعدد القتلي "الاسرائيليين" جراء العمليات الفدائية في الضفة والتي كان اخرها التي نفذها الأسيران محمد الشنتير وصقر الشنتير من مدينة الخليل الاثنين الماضي وأدت إلى مقتل مستوطنة وإصابة آخر.

وأبرز تلك العمليات مقتل سبعة مستوطنين وجرح 12 آخرين في عملية إطلاق النار التي نفذها الشهيد خيري علقم في القدس، في كانون الثاني/يناير الماضي.

كما قتل المستوطن "شمعون معطوف" الذي أصيب بجروح خطيرة في عملية الطعن في مستوطنة "إلعاد" والتي نفذها الأسيران أسعد الرفاعي وصبحي أبو شقير في مايو 2022.

فيما قتل 3 وجرح 6 في عملية الدهس التي نفذها الشهيد حسين قراقع في القدس، في 2 شباط/فبراير الماضي.

كما قتل مستوطن في عملية الطعن التي نفذها الفتى محمد باسل الزلباني في القدس في 13 شباط/فبراير 2023 .

وأسفرت عملية إطلاق النار التي نفذها الشهيد عبدالفتاح خروشة وسط بلدة "حوارة" جنوب نابلس عن قتيلين في 26 شباط/فبراير 2023.

وأدت ثلاث عمليات إطلاق النار التي نفذتها كتيبة أريحا عند مفترق "ألموغ" بأريحا، إلى مقتل إسرائيلي و4 جرحى، ووقعت في 27 شباط/فبراير الماضي، وكذلك عملية إطلاق نار نفذها الشهيد المعتز بالله الخواجا في "تل أبيب" بالداخل المحتل، والتي أدت إلى قتيل و4 جرحى، في شهر آذار/مارس الماضي.

ونفذت عملية دهس من قبل مقاوم فلسطيني في "حوارة" بنابلس في 10 آذار/مارس الماضي، وأسفرت عن قتيل، وعملية إطلاق نار نفذها المقاومان حسن قطناني ومعاذ المصري في منطقة الأغوار، أدت إلى مقتل ثلاث مستوطنات في 7 نيسان/أبريل الماضي.

كما قتل مستوطن وأصيب 8 آخرين بجراح مختلفة بصواريخ المقاومة التي أطلقت من قطاع غزة تجاه مستوطنة "حروفوت" قرب "تل أبيب" في شهر أيار/مايو 2023 .

وقتل مستوطن في عملية إطلاق نار نفذها مقاومون عبر مركبة مسرعة قرب مستوطنة "حرميش" بطولكرم في 30 أيار/مايو 2023.

وقتلت مستوطنة متأثرة بإصابتها قبل 22 عاما في عملية مطعم سبارو والتي نفذها الاستشهادي عزالدين المصريفي مطلع حزيران/يونيو الماضي.

فيما قتل ثلاثة جنود وجرح اثنان في عملية إطلاق نار نفذها الجندي المصري محمد صلاح عند نقطة حراسة على الحدود المصرية الفلسطينية، ووقعت في 3 حزيران/يونيو الماضي.

كما قتل 4 مستوطنين وأصيب 4 آخرون في عملية إطلاق نار مزدوجة نفذها الشهيدان مهند شحادة وخالد صباح في مستوطنة "عيلي" الواقعة بين رام الله ونابلس، بتاريخ 20 حزيران/يونيو 2023 .

وفي كمين وعملية إطلاق نار نفذها المقاومون ضد جنود الاحتلال في معركة "بأس جنين" أسفر عن قتيل، وكان ذلك بتاريخ 4 تموز/يوليو الماضي.

كما أدت عملية إطلاق نار نفذها الشهيد أحمد ياسين غيظان في مستوطنة "كدوميم" قرب قلقيلية إلى مقتل جندي وإصابة آخر، في 7 تموز/يوليو الماضي.

وقتل مستوطن وجرح اثنان في عملية إطلاق نار نفذها الشهيد كامل أبو بكر في "تل أبيب" بالداخل المحتل، ووقعت في 5 آب/أغسطس الجاري.

في حين قتل مستوطنان في عملية إطلاق نار نفذها مقاوم في بلدة "حوارة" جنوب نابلس وانحسب المنفذ من المكان، في 19 من الشهر الجاري.