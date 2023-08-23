الجهاد الإسلامي : اعتقال الاحتلال للشيخ ماهر الأخرس يأتي في إطار المساعي  لوأد المقاومة في الضفة

فلسطين اليوم

أكد المتحدث الإعلامـي باسـم حركــة الجهــاد الإسلامــي فــي فـلـسـطـيـن مصعب البريم اليوم الاربعاء 23/8/2023 ، ان اعتقال الاحتلال للشيخ ماهر الأخرس، من منزله في جنين، يأتي في إطار المساعي الفاشلة لوأد حالة المقاومة في الضفة أو الحد منها.

وقال البريم ان كل أشكال العدوان والإرهاب الصهيوني التي يمارسها جيش العدو بحق أبناء شعبنا، من المطاردة والاغتيال والاعتقال على مدار اللحظة، لن تكسر عزيمتنا.

وبين انه وكل أشكال الإرهاب الصهيوني لن تنجح في وقف المد المتصاعد والمتنامي للعمل المقاوم في الضفة الغربية.

ويشار الى ان قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، صعدت من حملتها الشرسة ضد حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، حيث شنت حملة اعتقالات واسعة خلال الـ48 ساعة الماضية طالت عددًا من قادة وكوادر الحركة في محافظات الضفة المحتلة.

ففي جنين اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم القيادي الشيخ ماهر الأخرس (52 عامًا) بعد مداهمة منزله في بلدة سيلة الظهر وهو أحد أبرز قيادات الحركة في محافظة جنين، وكان قد أمضى عدة سنوات في سجون الاحتلال، وخاض إضرابه الأطول عن الطعام لـ 103 أيام عام 2020م، رفضًا لاعتقاله الإداري حيث حقق انتصارًا فيه بتاريخ 6 تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2020م ونال حريته.

كما شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات في بلدة السيلة الحارثية غرب جنين، حيث اعتقلت كلاً المجاهد: صادق حسن أبو الخير (44 عامًا) من كوادر حركة الجهاد الإسلامي وهو أسير محرر أمضى 12 عامًا في سجون الاحتلال، وفي بلدة اليامون اعتقلت المحرر مؤمن فريحات.

وفي ذات السياق، اعتقلت قوات الاحتلال أمس المحرر فارس فارس حسني شواهنة (47 عامًا) من السيلة الحارثية والذي أمضى 8 أعوام في سجون الاحتلال، كما داهمت منزل الشيخ ناجح حبايبة (57 عامًا) في بلدة صانور قبل أن تقوم باعتقال نجله عكرمه وتقتاده إلى جهة مجهولة.

أما في محافظة طولكرم فقد اعتقلت قوات الاحتلال كلاً من المحررين: أنور عصام عبد الغني (20 عامًا) عقب إصابته بالرصاص خلال اقتحام بلدة صيدا بطولكرم، وأحمد شفيق عبد الغني (20 عامًا)، نجل الشهيد القائد في سرايا القدس شفيق عبد الغني الذي ارتقى في 2 مايو 2005م بعد خوضه اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال ومعركة بطولية أدت لمقتل جندي صهيوني.

يشار إلى أن قوات الاحتلال صعدت من حملة الملاحقة والاعتقال لكوادر حركة الجهاد الإسلامي والمقاومة في محافظات الضفة الغربية خلال الأيام الماضية على خلفية تصاعد العمل المقاوم، والتي كان آخر عملية إطلاق النار في مدينة الخليل والتي أسفرت عن مقتل مستوطنة صهيونية وإصابة آخر بجروح خطيرة.