فلسطين اليوم

من هو اللواء حسن موسى رئيس الزمالك الجديد ويكيبيديا صور وفيديو، بعد استقالة أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك المصري دفعة واحدة، بات الجميع يتساءل عن رئيس نادي الزمالك الجديد أو من سيقود نادي الزمالك في فترة الانتقالات الحالية التي يشهدها النادي، إذ سيكون اللواء حسن موسى على رأس لجنة ثلاثية جديدة تقود نادي الزمالك المصري خلال الفترة المقبلة بشكل مؤقت، بعد استقالة جميع أعضاء مجلس الإدارة.

من هو اللواء حسن موسى رئيس الزمالك الجديد ويكيبيديا صور وفيديو

من هو اللواء حسن موسى رئيس الزمالك الجديد ويكيبيديا صور وفيديو، بعد الإعلان عن اسم اللواء حسن موسى لرئاسة لجنة ثلاثية تقود الزمالك في الفترة الحالية والمقبلة، باتت الناس تتساءل عن من هو اللواء حسن موسى رئيس نادي الزمالك الجديد الذي سيقوده بعد استقالة جميع أعضاء إدارة النادي، وبهذا الصدد ينشر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، من هو اللواء حسن موسى رئيس الزمالك الجديد ويكيبيديا.

من هو اللواء حسن موسى رئيس الزمالك

من هو اللواء حسن موسى رئيس الزمالك، وتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك باستقالة جماعية، يوم الجمعة الماضي، وذلك بعد ساعات قليلة من تعيين أحمد مرتضى منصور قائما بأعمال رئيس النادي، وكان من المفترض أن تتولى لجنة ثلاثية إدارة نادي الزمالك، تتكون من المدير التنفيذي للنادي، بالإضافة إلى المدير المالي ومدير النشاط الرياضي، لكنهم تقدموا باستقالتهم، إلى أن تم تعيين اللواء حسن موسى رئيس جديد لنادي الزمالك المصري.

من هو حسن موسى رئيس نادي الزمالك الجديد السيرة الذاتية

من هو حسن موسى رئيس نادي الزمالك الجديد السيرة الذاتية، وأصدرت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة بيانا، مساء أول أمس الاثنين، أعلنت فيه تعيين لجنة ثلاثية جديدة لإدارة شؤون نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، إذ سيكون اللواء حسن موسى رئيس الزمالك الجديد.

من هو حسن موسى رئيس نادي الزمالك

من هو حسن موسى رئيس نادي الزمالك، وبحسب موقع "وان ثري" المصري، فإن اللواء حسن موسي يُعتبر الرئيس التاريخي لجهاز الهوكي بنادي الزمالك، كما شغل منصب نائب مدير عام النادي، يُذكر أن بعض التقارير الصحفية أكدت أن اللجنة الثلاثية ستدير نادي الزمالك لحين إجراء الانتخابات المقبلة، والتي ستكون نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول أو بداية شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.