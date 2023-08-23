الاحتلال يستهدف المزارعين شرق خانيونس

فلسطين اليوم

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء 23/8/2023، الرصاص وقنابل الغاز السام صوب المزارعين، شرق مدينة خان يونس، بالضفة المحتلة.

وأفاد شهود عيان، أن قوات الاحتلال المتمركزة خلف الشريط الحدودي شرق خان يونس أطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع على المزارعين، مقابل منطقة شراب العسل في بلدة الفخاري شرقا، وأجبرتهم على مغادرة أراضيهم.

وتتعمد قوات الاحتلال استهداف المزارعين بشكل يومي بالرصاص والغاز السام، وتمنعهم من الوصول إلى أراضيهم الزراعية الحدودية شمال القطاع وشرقه.