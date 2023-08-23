هيئة الأسرى: استمرار الانتهاكات الطبية بحق الأسيرين شناوي وأبو جابر

فلسطين اليوم

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء 23/8/2023 أن إدارة السجون تمعن في انتهاك الأسرى المرضى طبيا، فهي تستهدفهم بشكل واضح وذلك بتجاهل أوضاعهم الصحية والمماطلة في تقديم العلاج اللازم لهم الأمر الذي أدى الى تفاقم الأمراض داخل أجسادهم .

وفي هذا الصدد قامت هيئة شؤون الأسرى والمحررين عقب زيارة محاميها يوسف ميتيا برصد حالتين مرضيتين يقبعان داخل "سجن نفحة" ومنها حالة الأسير أحمد علي أبو جابر (64 عاما ) / كفر قاسم ، حيث يعاني الأسير من مشاكل في القلب نتيجة تعرضه لسكتة قلبية أصيب بها بتاريخ 9/12/2021 على اثرها نقل الى المستشفى لتلقي العلاج، وتم تركيب جهاز له لتنظيم نبضات القلب وما زال يتناول العديد من الادوية يوميا.

يذكر، أن الاسير محكوم بالسجن مدة 57 عاما أمضى منهم ما مجموعه 38 عاما داخل سجون الاحتلال .

وعن حالة الأسير أحمد يوسف شناوي (57عاما ) من مخيم عسكر قضاء محافظة نابلس، حيث يعاني من مشكلة في الكف كانت ناتجة عن اعطائه ابرة في كف يده اليمين دون تشخيص صحيح لحالته الطبية وكان المفترض أن يتم تقديم العلاج اللازم له بشكل دوري إلا أن ادارة السجن ما زالت ترفض تقديم ذلك .

يذكر أن الأسير شناوي محكوم بالسجن 3 مؤبدات وهو متزوج ولديه 5 أولاد وبنتان وحفيدان .