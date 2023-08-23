فلسطين اليوم

سعر الذهب في فلسطين اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023 بالشيكل والدولار، لا يتوقف الناس عن البحث عن سعر جرام الذهب بجميع معياراته في الضفة والقدس قطاع غزة بعملتي الشيكل الإسرائيلي والدولار الأمريكي، لاسيما وأنه هذه الفترة تكثر فيها شرائ الذهب نتيجة ارتفاع عدد عقود الزواج والأفراح الفلسطينية، ما يدفعنا لنشر سعر الذهب في فلسطين اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023 بالشيكل والدولار.

سعر الذهب في فلسطين اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023 بالشيكل والدولار

سعر الذهب في فلسطين اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023 بالشيكل والدولار، وبعد مراقبة الأسواق المختصة بالذهب وأسعاره، تبين لنا أنها شهدت أسعار الذهب في فلسطين، صباح اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023، تغيرات داخل السوق المحلي بداية التعاملات اليومية، وينشر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، سعر الذهب في فلسطين اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023 بالشيكل والدولار.

سعر الذهب في فلسطين اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023 بالشيكل والدولار

سعر الذهب في فلسطين اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023 بالشيكل والدولار، سعر الذهب في فلسطين اليوم بجميع معياره (10.12.14.18.21.22.24)، بعملة الشيكل المحلي وما يقابله بالدولار الامريكي كما توفر سعر كيلو الذهب ومتوسط سعر الذهب في العشر أيام السابقة بعملة الشيكل.

سعر الذهب في فلسطين اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023 بالشيكل والدولار

اسعار الذهب عيار 24

اسعار الذهب عيار 24، جاء سعر الذهب عيار 24، في فلسطين، صباح اليوم الأربعاء نحو،231.85 شيكل، وما يعادله61.22 دولار أمريكي.

سعر الذهب في فلسطين اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023 بالشيكل والدولار

سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 22، سجل سعر الذهب في فلسطين عيار 22، صباح اليوم نحو،212.53 شيكل، وما يعادله 56.12 دولار أمريكي.

سعر الذهب في فلسطين اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023 بالشيكل والدولار

سعر الذهب عيار 21 في فلسطين اليوم

سعر الذهب عيار 21 في فلسطين اليوم، بلغ سعر الذهب في فلسطين اليوم، عيار 21 نحو، 202.88 شيكل، وما يعادله 53.57 دولار أمريكي.

سعر الذهب في فلسطين اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023 بالشيكل والدولار

اسعار الذهب عيار 18

اسعار الذهب عيار 18، سجل سعر الذهب في فلسطين، عيار 18 نحو،173.89 شيكل، وما يعادله 45.92 دولار أمريكي.

سعر الذهب في فلسطين اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023 بالشيكل والدولار

سعر الذهب عيار 14

سعر الذهب عيار 14، جاء سعر الذهب عيار 14 في فلسطين نحو،135.25 شيكل، وما يعادله 35.71 دولار أمريكي.

سعر الذهب في فلسطين اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023 بالشيكل والدولار

سعر الذهب عيار 12

سعر الذهب عيار 12، سجل سعر الذهب عيار 12، في فلسطين صباح اليوم نحو،115.93 شيكل، وما يعادله 30.61 دولار أمريكي.

سعر الذهب في فلسطين اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023 بالشيكل والدولار

اسعار أوقية الذهب

اسعار أوقية الذهب، جاءت أوقية الذهب في فلسطين اليوم نحو، 7,211 شيكل، وما يعادله 1,904 دولار أمريكي.

سعر الذهب في فلسطين اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023 بالشيكل والدولار

اسعار جنيه الذهب

اسعار جنيه الذهب، بلغ سعر جنيه الذهب في فلسطين اليوم نحو، 1,623 شيكل، وما يعادله 428.56 دولار أمريكي.

سعر الذهب في فلسطين اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023 بالشيكل والدولار

اسعار كيلو الذهب

اسعار كيلو الذهب، جاء سعر كيلو الذهب في فلسطين اليوم نحو، 231,853 شيكل، وما يعادله 61,222 دولار أمريكي.



