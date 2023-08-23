11 أسيرا يواصلون الإضراب عن الطعام في سجون الاحتلال بعد انضمام الأخرس لهم فجراً

فلسطين اليوم

يواصل 11 أسيرا داخل سجون الاحتلال اليوم الأربعاء 23/8/2023 ، إضرابهم المفتوح عن الطعام بعد انضمام ماهر الأخرس القيادي في حركة الجهاد الإسلامي والذي أعلن الإضراب عن الطعام فور اعتقاله.

نادي الأسير الفلسطيني، أعلن الليلة الماضية إن عشرة أسرى في سجون الاحتلال يواصلون الإضراب عن الطعام، منهم ثمانية معتقلين إداريين، حيث انضم للإضراب منذ ثلاثة أيام المعتقل الإداري سيف الدين ذياب العمارين (22 عامًا) من بلدة بيت عوا/ الخليل، وهو معتقل منذ 20/2/2023، وجرى تحويله للاعتقال الإداريّ، علمًا أن العمارين هو طالب هندسة في جامعة بوليتكنك فلسطين.

وإلى جانب المعتقل العمارين يواصل كل من: سلطان خلوف، وكايد الفسفوس، إضرابهما منذ 20 يومًا، إضافة إلى المعتقل أسامة دقروق المضرب منذ 16 يومًا، ومحمد تيسير زكارنة، وأنس أحمد كميل، وعبد الرحمن إياد براقة، وزهدي طلال عبيدو يواصلون الإضراب منذ 13 يومًا.

كما يواصل الأسير زاهر حمّاد (49 عامًا) من بلدة سلواد / رام الله إضرابه عن الطعام منذ ثلاثة أيام، للمطالبة بالسماح له بلقاء نجله الأسير محمد في سجن (عوفر)، وهو معتقل منذ 25 آب 2022، وما يزال موقوفًا، وكانت جلسة محكمة قد عقدت له اليوم، وجرى تأجيلها حتى أكتوبر القادم، علمًا أن نجله محمد معتقل منذ السادس من تموز 2022، وكان من المقرر الإفراج عنه في أيار الماضي، بعد انتهاء مدة اعتقاله الإداريّ، إلا أنّ الاحتلال قدم بحقه لائحة اتهام.

كما ويواصل الأسير حاتم القواسمة(42 عاما) من الخليل، إضرابه عن الطعام لليوم العاشر على التوالي، للمطالبة بنقله عند شقيقه الأسير حازم القواسمة القابع في سجن (ريمون)، علما أن حاتم معتقل منذ عام 2003 وهو محكوم بالسّجن المؤبد، وشقيقه حازم محكوم لمدة 25 عاما، وهو معتقل منذ عام 2002.