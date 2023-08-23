كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غداً الخميس

الساعة 09:35 ص|23 أغسطس 2023
كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غداً الخميس
كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غداً الخميس

فلسطين اليوم

أعلنت  الهيئة العامة للمعابر والحدود  في قطاع غزة، اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023، عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الخميس.

ودعت الهيئة المسافرين إلى التواجد الساعة الـ 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.

وطالبت بضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً لدى مديريات الداخلية بالمحافظات، و إحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال في حال سفرهم مع أحد الوالدين .

 كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غداً الخميس
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