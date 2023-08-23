فلسطين اليوم

نصائح مهمة وتوجيهات لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023-2024- مع الاستعداء لبدء عام دراسي جديد، يمكن القول أن بداية العام الدراسي تشكل انطلاقة هامة لتغييرات جديدة وأهداف جديدة, فيعتبر استقبال هذا العام أمراً في غاية الأهمية ويجب التركيز عليه من الطلاب والطالبات وكذلك أهلهم وعائلاتهم، لذلك يهتم موقع أطروحة بتقديم بعض النصائح والأفكار لتحقيق أفضل النتائج في هذا العام، وكثير من الأهالي لا يستطيعون التكيف مع بداية عام دراسي جديد، لذا نسعى في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، نشر نصائح مهمة وتوجيهات لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023-2024.

نصائح مهمة وتوجيهات لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023-2024

فقد ذهب العام الدراسي السابق بحلوه ومرّه، وها نحن نستقبل عاماً دراسياً جديداً، لا نعرف ماذا يخبّىء لنا من مفاجآت، هل سيكون احسن وأفضل من العام السابق، أم أنه سيكون مثله، أو أسوأ منه؟.

نصائح مهمة وتوجيهات لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023-2024



ليس على الطالب أن ينسى تماماً ما مرّ به في العام الدراسي السابق، وذلك حتى يستفيد من أخطائه ويحاول معالجتها لتفادي حصولها معه في العام الدراسي الجديد، هناك عدة طرق وخطوات يجب على الطالب اتباعها لاستقبال العام الدراسي الجديد، وهي كالتالي:

الجاهزية النفسية

يجب على الطالب أن يتجهّز نفسياً لاستقبال العام الجديد، ويعرف تماماً بأن هذا العام يجب أن يكون احسن وأفضل من سابقه، وأن الماضي قد ذهب، والمستقبل مجهول بالنسبة له، وبإمكانه أن يصنع منه مستقبلاً زاخراً إن اشتغل على نفسه، وعقد النية داخل نفسه على أن يستفيد من هذا العام، ويطوّر من نفسه.

الخطة

من الطلاب من يبدأ عامه دون وضع خطة دراسية، ويترك الأمر يسير على طبيعته، دون أن يستفيد من ساعات يومه، ومنهم من يضع الخطة في بداية العام، ثم لا يتقيّد بها، ومنهم من يضع خطة ولكنها قد تفشل، فيجب أن تكون الخطة الدراسية التي يضعها الطالب مُحكمة؛ بحيث يحدّد ساعات معينة في اليوم للدراسة، وأوقات معينة للاستراحة، وأن ينتظم في نومه، وأن لا يسهر كثيراً، وأن لا يكون جلّ يومه دراسة، بل عليه أن يستريح حتى يستطيع العودة إلى الدراسة بنفسيّة جيدة، ثم يُعطي اهتمامه للامتحانات؛ بحيث يزيد من ساعات الدراسة فيها، ويحدد أياماً لمراجعة ما حفِظَه، كما يجب أن يعتقد الطالب بإلزامية هذه الخطة، وأن تكون له نهجاً طيلة عامه الدراسي، ويعلم بأنّه إن لم يتقيّد بهذه الخطة سَيَتَردّى تحصيله الدراسي، وبالتالي سيقع بذات الأخطاء التي وقع فيها في العام السابق.

الالتزام بالدوام

على الطالب أن لا يتغيّب كثيراً عن مكان الدراسة، وأن يلتزم بشكل جديّ، ويحاول أن يستمع إالى المعلّم بكامل وعيه، وأن يتنبّه لكل ما يقوله المعلّم، وإن سمح له المعلّم الكتابة أثناء الدرس عليه أن يسجّل جميع الملاحظات المهمة، وإن اضطرّ إلى الغياب، عليه معرفة ما أخذه الطلاب من دروس في فترة غيابه.

الصبر

على الطالب أن يتحلّى بالصّبر، وأن تكون إرادته قوية، وأن يكون لديه جلد، وعزيمة، وطموح، ورغبة بالتغيير، والتقدم والتطور والنمو، والاعتماد على الله عز وجل قبل كل شيء؛ بحيث يحافظ على صلاته خاصّةً صلاة الفجر، ثم يستغل استيقاظه عند صلاة الفجر ويحاول أن يدرس أو يراجع دروسه، فهذا الوقت مناسب للدراسة، بحيث يكون ذهن الطالب مستعدّاً للاستقبال.

النوم الباكر

يجب الحرص على جعل الطفل ينام باكراً من أجل الحفاظ على نشاطه في الصباح كما يجب الحرص على نيل الطفل ساعات كافية من النوم.

تسمية

أفكار جميلة لاستقبال العام الدراسي 2023-2024

هنالك أفكار كثيرة يستطيع الأهل والمعلمين القيام بها من أجل تشجيع الأطفال والترويح عنهم, وهذه الأفكار كالتالي:

اصطحاب الطفل من أجل شراء الزي المدرسي والمستلزمات المدرسية ويجب أن تناسب ذوقه وهي خطوة جميلة ولا تقل أهميةً عن سابقاتها لما لها من دور في جعل الطفل يشعر بالحماس للعام الجديد.

تزيين الصف بزينة جميلة, وجعل الأطفال يشاركون بذلك.

توزيع هدايا للطلاب لإدخال البهجة إلى نفوسهم في يومهم الأول.

القيام بنشاطات ترفيهية يقترحها المعلم ويشاركها مع الطلاب.

خطة استقبال العام الدراسي الجديد 2023-2024

كما ذكرنا آنفاً يجب على الطالب وضع خطة في بداية العام لأن هذه الخطة فبذلك سيكون كل شيء واضح منذ البداية ومن الجدير بالذكر أنه يجب على الطالب أن يقوم ببعض الأمور التي تساهم في تطوير ذاته وتسهم في صقل شخصيته, وهنا سنضع الأشياء التي يجب أن يحرص الطالب على وضعها في جدوله اليومي ويقوم الطالب بترتيب الأوقات بحسب ما يناسبه ويناسب أولوياته زمنها:

أوقات محددة للدراسة وأوقات محددة للنوم.

أوقات محددة للهو واللعب.

المحافظة على الصلوات الخمسة وحفظ آيات من القرآن الكريم.

أوقات محددة لنشاطات ترفيهية.

وأخيراً أوقات محددة لدورات تدريبية مفيدة أو تعلم لغة جديدة.