الدوام الإداري في المدارس الحكومة بغزة يبدأ اليوم بعد يوم على انتظامها في "الأونروا"

فلسطين اليوم

يبدأ اليوم الأربعاء 23/8/2023 الدوام الإداري للهيئات التدريسية في المدارس الحكومية بقطاع غزة ، على أن يبدأ العام الدراسي الجديد في مدارس الحكومة والأونروا والخاصة 26/8/2023 .

وكان دوام الهيئات الدراسية والإدارية في مدارس الأونروا بدأت أمس الاثنين.

العملية التعليمية انتظمت في مدارس الضفة الغربية بداية الأسبوع الجاري ، وخاصة أن حراك المعلمين قرر تأجيل كافة فعليات الإضرابات بعد وعود من الحكومة برام الله لتلبية مطالبهم .

وكان مدير عام برنامج التربية والتعليم في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في غزة "الأونروا"، فريد أبو عاذرة خلال تصريحات سابقة لـ"فلسطين اليوم " أكد أنّ الوكالة تنوي ضمن خطتها توزيع قرطاسية مدرسية على جميع طلبتها مع بداية الفصل الأول من العام الدراسي 2023- 2024.





وبيّن أبو عاذرة "، أن عدد طلبة مدارس "الأونروا" في غزة ما يقارب من 299 ألفاً، مشيراً إلى أن الفصل الأول من العام الدراسي الجديد 2023-2024 يبدأ بتاريخ 26 أغسطس الجاري.

وأشار أبو عاذرة إلى أنّ إدارة "الأونروا" تعمل الآن على تعيين معلمين جدد بنظام عقود دائمة، على أن يباشروا عملهم مع في اليوم الأول من الفصل الأول من العام الدراسي الجديد، لكنه لم يُحدد عددهم إلى حين الانتهاء من جميع الإجراءات اللازمة لذلك.