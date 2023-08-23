فلسطين اليوم

فيديو مخدر الزومبي كامل قبل الحذف بجودة عالية، انتشرت على المواقع الاجتماعية خلال الأيام الماضية، شبابا في بعض الشوارع الأميركية يتمايلون في مشيتهم ولا يستجيبون للمحيط حولهم ويتحركون بلا هدف، مما طرح تساؤلات كثيرة عن السبب وراء ذلك، لذلك باتت الناس تبحث عن فيديو متعاطي مخدر الزومبي الذي أحدث رعباً في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب مظهره المخيف، فيديو مخدر الزومبي كامل قبل الحذف بجودة عالية.

مخدر الزومبي ويكيبيديا

مخدر الزومبي ويكيبيديا، ذكرت تقارير إعلامية أميركية أن الأمر يتعلق بمخدر جديد ينتشر في شوارع بعض الولايات الأميركية يعمل على تخفيض معدل ضربات قلب متناوله ويجعل منه شخصا خطرا على نفسه والآخرين، فيديو مخدر الزومبي كامل قبل الحذف بجودة عالية، وقد يؤدي إلى هلاكه أحيانا، وبهذا الصدد ينشر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، فيديو مخدر الزومبي كامل قبل الحذف بجودة عالية، وقصة مخدر الزومبي أيضا ويكيبيديا.

فيديو متعاطي مخدر الزومبي كامل بدون حذف

فيديو متعاطي مخدر الزومبي كامل بدون حذف، المخدر يعرف باسم "tranq" أو "مخدر الزومبي"، ويعد مزيجا من مادة الزيلازين، التي تستخدم لتهدئة الحيوانات الضخمة، مثل الخيول، وتخلط مع مادة الفنتانيل، أخطر أنواع المخدرات، يصبح هذا المزيج مميتا ويتحول المدمن عليه إلى ما يشبه الموتى الأحياء، الذين يعرفوا بـ "الزومبي"، أعراضه تبدأ بضيق في التنفس ووقف إمدادات الدم ويترتب عليه تعفن في طبقات الجلد، قد تصل إلى بتر الأطراف.

ما قصة مخدر الزومبي

ما قصة مخدر الزومبي، مقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر شبابًا يقومون بحركات تشبه ما نشاهد في أفلام الزومبي، وبحسب الخبراء، ما يجعل هذا المزيج خطيرًا هو أنه يُحول المدمنين عليه إلى ما يشبه الموتى الأحياء "الزومبي"، مسببا ظهور تقرحات جلدية متعفنة بالقرب من موضع الحقن، وقد يؤدي ذلك في النهاية إلى بتر الأطراف إذا لم يتم علاجها بسرعة.

رجل مخدر الزومبي

رجل مخدر الزومبي، يتكون مخدر "الترانك" أو مخدر الزومبي من مادة "الزيلازين" وهي دواء بيطري يشبه الكوكايين ويعطى للحيوانات الضخمة التي تُعاني من حالات هياج نتيجة أمراض معينة، بهدف تهدئتها وتسكين الألم لديها مثل الأحصنة والأبقار، إلى جانب مادة الفنتانيل وهي من أخطر أنواع المخدرات.