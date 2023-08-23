هيئة الأسرى: أسرى عسقلان يتعرضون لحملة قمع وحشية

فلسطين اليوم

كشفت هيئة شؤون الأسرى و المحررين ، اليوم الأربعاء 23/8/2023، تفاصيل القمع الوحشية التي تعرض لها أسرى عسقلان، اثر حملة التنقلات الى سجن نفحا التي قامت بها ادارة السجن .

و قال محامي الهيئة يوسف متيا، نقلا عن الأسير محمد أبو حميد: " حوالي الساعة 5:30 فجرا تم اقتحام القسم من قبل كل وحدات القمع بطريقة وحشية واستفزازية ، قاموا بتكبيلنا و نقلنا بواسطة البوسطة الى سجن نفحا، و لم يسمحوا لنا بأخذ اي شيء من اغراضا الاساسية وابقونا دون اغطية والبسة، و عند عودة جزء من الأسرى بعد أسبوع الى عسقلان لأخذ أغراضنا، تفاجأنا انه تم تحطيم و تخريب كل شيء بشكل همجي".



و تضيف الهيئة انه و على أثر ما حصل، قام الأسرى بخطوات احتجاجية، وطالبوا ادارة السجن بتعويضهم عن الضرر الذي تسببوا فيه، كما شرع الأسير حاتم السغلي باضراب عن الطعام منذ اسبوع، رفضا لظروف اعتقاله السيئة.



علما أن سجن عسقلان، يحتوي على 36 اسيرا ، جميعهم مرضى ويعانون من مشاكل صحية ومزمنة مثل السرطان والقلب وديسك الظهر.