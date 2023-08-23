سرايا القدس-كتيبة جبع تنصب فخاً لقوة صهيونية وتستهدفها بالرصاص والعبوات المتفجرة

فلسطين اليوم

أعلنت سرايا القدس - كتيبة جبع اليوم الأربعاء 23/8/2023، تصدى مجاهديها الأبطال لقوات وآليات الاحتلال "الإسرائيلي" التي اقتحمت البلدة بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة.

ووفقاً لسرايا القدس - كتيبة جبع، فقد خاض جند الكتيبة اشتباكات عنيفة وواسعة على أكثر من محور في البلدة (منتصف البلد - لفة عوني) أمطروا خلالها قوات وآليات الاحتلال بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص والعبوات المتفجرة محققين إصابات مباشرة في صفوف العدو.

وقالت سرايا القدس - كتيبة جبع: تمكن مجاهدونا من نصب كمين لقوة صهيوني راجلة داهمت أحد المنازل واستهدفوها بصليات كثيفة من الرصاص بشكل مباشر ما أدى لأصابة أحد الجنود وسقوطه على الأرض وسماع صراخه.

كما تمكنت وحدة الهندسة من تفجير عدد من العبوات المتفجرة في آليات الاحتلال بشكل مباشر كما تمكنوا من تفجير عبوة معدة مسبقاً لم يعلن عنها بعد في آلية وأصابتها بدقة ما أدى الى إعطابها.

وأكدت سرايا القدس - كتيبة جبع، استمرار الجهاد والمقاومة ضد الاحتلال في كل مكان وأي زمان مهما بلغت التضحيات ورغم الظروف القاسية التي تعصف بنا وسنبقى الأوفياء على عهد الشهداء.