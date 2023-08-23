مقتل شاب طعناً في النقب المحتل

فلسطين اليوم

قُتل شاب فلسطيني من الضفة الغربية في جريمة طعن وقعت فجر اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023، في بلدة اللقية في النقب، وذلك بعد ساعات من مقتل 4 أشخاص، في جريمة إطلاق نار نفذت في بلدة أبو سنان في الجليل.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن الضحية يدعى ماجد فيصل سعيد ادعيس 018 عاما)، وهو من سكان بلدة يطا قضاء الخليل، وعلى ما يبدو تعرض للطعن على أيدي أحد معارفه.

وتأتي جريمة الطعن في النقب، وذلك بعد ساعات من الجريمة الجماعية وجريمة إطلاق النار التي وقعت في بلدة أبو سنان في الجليل، حيث راح ضحيتها 4 أشخاص من أبو سنان ويركا.

ويستدل من المعلومات المتوفرة أن أعمار الضحايا تتراوح بين 30 و50 عاماً، من بينهم ثلاثة أشخاص من بلدة أبو سنان، أحدهم المرشح لرئاسة المجلس المحلي، غازي صعب، وزهير صعب، وأمير صعب، بالإضافة إلى شخص رابع من بلدة يركا يدعى عبودي حلبي.

148 قتيلاً منذ بداية العام الحالي

وفي أعقاب جريمة الطعن في النقب، ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل التي ارتكبت في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري، إلى 148 قتيلاً، وهي حصيلة قياسية غير مسبوقة.

وتحولت جرائم القتل في المجتمع العربي إلى أمر معتاد خلال السنوات الماضية، في ظل تقاعس "شرطة" الاحتلال عن القيام بدورها للقضاء على الجريمة المنظمة، وسط مؤشرات على تواطؤ "قوات الاحتلال" مع منظمات الإجرام.

يأتي ذلك، وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في الربا والسوق السوداء، وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام.