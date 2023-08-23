بينهم قيادي بالجهاد وأسرى محررون... الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة

فلسطين اليوم

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023، حملة مداهمات واعتقالات واسعة في قرى وبلدات الضفة الغربية المحتلة، طالت عدداً كبيراً من المواطنين بينهم قيادي في حركة الجهاد الإسلامي، وأسرى محررون.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى في تصريح مقتضف، بأن قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات واسعة في عدة مناطق بالضفة المحتلة فجر اليوم.

وعرف من بين المعتقلين:-

1. القيادي ماهر الأخرس- جنين

2. المحرر إسلام أبو عون- جبع جنوب جنين

3. الشيخ عمار مناع- طولكرم

4. القيادي صادق أبو الخير- جنين

5. بلال اشتية- تل غرب نابلس

6. إحسان الريماوي- بيت ريما غرب رام الله

7. الطالب في النجاح عميد حجازي- نابلس

8. المحرر سعيد بكر بلال- نابلس

9. مأمون فريحات- اليامون غرب جنين

10. نجم محمود فشافشة- جبع

11. عز عبد السلام غنام- جبع

12. عبد عرار- بيت أمر شمال الخليل

13. أنور عصام عبد الغني- صيدا قرب طولكرم

14. أحمد شفيق عبد الغني- صيدا