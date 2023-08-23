طقس فلسطين.. أجواء شديدة الحرارة

فلسطين اليوم

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023، أن يكون الجو حاراً إلى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من المعدل العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً لطيفاً في المناطق الجبلية ودافئاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.