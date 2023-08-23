قوات الاحتلال تقتحم جنين واشتباكات عنيفة مع "كتيبة جبع"

فلسطين اليوم

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023، عدة بلدات وقرى في محافظة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، واعتقلت أسرى محررين، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مُسلحة مع مقاومي "سرايا القدس- كتيبة جبع".

وأفادت مصادر محلية، بأن بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات جبع واليامون وسيلة الظهر في مدينة جنين وشنت حملة مداهمات في تلك المناطق لمنازل المواطنين، من بينها منزل الأسير والقيادي في حركة حماس نزيه أبو عون واعتقلت نجله، ومنزل الأسير المحرر والقيادي في حركة الجهاد الإسلامي ماهر الأخرس قبل أن تعتقله.

ودارت مواجهات واشتباكات مسلحة بين مقاومي كتيبة جبع وجنود الاحتلال، إذ تم استهداف جيبات وآليات الاحتلال بالعبوات محلية الصنع والقنابل الحارقة وصليات الرصاص.

وقالت سرايا القدس- كتيبة جبع في بلاغ عسكري: "مجاهدونا يخوضون اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال داخل البلدة ويستهدفونها بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة".