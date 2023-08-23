الاحتلال يعتقل القيادي في الجهاد الإسلامي ماهر الأخرس من جنوب جنين

فلسطين اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي ماهر الأخرس بعد اقتحام منزله في بلدة سيلة الظهر جنوب جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال معززة بالأسلحة والآليات العسكرية اقتحمت بلدة سيلة الظهر جنوب جنين، وحاصرت منزل القيادي الأخرس قبل أن تعتقله وتقتادته إلى مراكز التحقيق.

وكان الأسير الأخرس، الذي ينحدر من قرية سيلة الظهر جنوب مدينة جنين (شمال الضفة الغربية) قد أُعتقل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وخاض إضراباً منفرداً عرف بأنه الأطول لمدة 103 أيام رفضاً لاعتقاله الإداري (ملف الاعتقال والاتهام سري).