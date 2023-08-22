فلسطين اليوم

سعر صرف الدولار والذهب في سوريا اليوم الأربعاء 23-8-2023 للبيع والشراء بالمصنعية ، وفي مختلف انحاء محافظات سوريا يواصل أكثر من ألفين شخص البحث بصورة مكثفة على محركات البحث على جوجل من أجل التعرف بصورة دورية على هذا السعر الجديد والمتداول في التعاملات اليومية بالأسواق المحلية علما ان هذه الأسعار تتغير بين كل اربع وعشرين ساعة ونطلب الان من حضراتكم المتابعة الكاملة حتى النهاية وهي من اعداد فلسطين اليوم .

سعر الذهب في سوريا اليوم الأربعاء 23-8-2023

ونواصل معكم تقديم المعلومات والان سوف تتعرفون على سعر الذهب في سوريا عيار 21 اليوم وهو الآتي:

ولقد وضعنا لكم في هذه الفقرة الأسعار الجديدة ، حيث جاءت على النحو الآتي: سعر الذهب في دمشق اليوم عيار 21 ، شراء: 737,000، ومبيع: 748,000 ووصل في الإغلاق السابق عند : 748,000ليرة.

سعر الذهب في حلب عيار 21 اليوم ، شراء: 780,000، مبيع: 750,000كما ووصل في الإغلاق السابق عند: 751,000 ليرة .

سعر الذهب في ادلب عيار 21 اليوم ، شراء: 769,000 ، مبيع: 775,000، ووصل في الإغلاق السابق عند ، 775,000 ليرة .

سعر الذهب في الحسكة عيار 21 اليوم ، شراء: 769,000 ، مبيع: 775,000 ، ووصل في الإغلاق السابق عند: 775,000 ليرة.

ونريد أن ننوه إلى هذه الاسعار تختلف من محال لآخر باختلاف نسبي.

سعر الدولار في سوريا اليوم الأربعاء 16-8-2023

سعر الدولار في دمشق وصل عند شراء 13700 وبيع 13900

سعر الدولار في حلب وصل عند شراء 13750 وبيع 13950 .

سعر الدولار في إدلب وصل عند شراء 14300 وبيع 14400 .

سعر الدولار في الحسكة وصل عند شراء 14300 وبيع 14400.