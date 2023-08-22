بالصور سرايا القدس "وحدة التعبئة" تُنظم وقفة في ذكرى اندحار العدو من قطاع غزة

فلسطين اليوم

نظمت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الثلاثاء22/8/2023م، وقفة تضامنية في الذكرى الثامنة عشر لاندحار العدو الصهيوني من قطاع غزة بعنوان "الوفاء للشهداء " على مفترق الشهداء بمحررة نيتساريم.

وفي كلمة له، وجه القيادي في حركة الجهاد الإسلامي د. عبد الجواد العطار التحية لغزة الأبية ولمجاهدين سرايا القدس ولكل مقاوم يمسك ببندقيته ومجابهته من أجل طرده من قطاع غزة صاغرا ذليلا.

وأضاف د. العطار: بعد أن استمر العدو الصهيوني في احتلاله لقطاع غزة 38 عاما من الظلم والقتل والإرهاب، ليأتي أبطال المقاومة في قطاع غزة وعلى رأسهم سرايا القدس، يقاتل هذا الاحتلال دفاعا عن الشعب الفلسطيني بكل بسالة واقتدار حتى دحروه من القطاع الحبيب.

وأوضح، أن محررة نيتساريم وكافة المحررات شهدت على جرائم العدو الصهيوني أمام مرئي ومسمع العالم كله وكانت أبرزها مقتل الطفل محمد الدرة وهو في حضن أبيه، وأن هذا المكان يشهد على العمليات البطولية أبرزها الاستشهادي البطل هشام حمد وهو يستبسل بجسده الطاهر دفاعا عن أرض فلسطين.

وتابع د. العطار، أن في مثل هذا اليوم يخرج أبطال سرايا القدس وعلى أسهم بهاء أبو العطا وتيسير الجعبري ومحمد الشيخ خليل وخالد منصور، ليجوب المستوطنات المحررة ليبعثوا برسالة للاحتلال الإسرائيلي بأننا ماضون في جهادنا وقتالنا من أجل دحركم من فلسطين من بحرها الى نهرها.

وأكد، أن سرايا القدس والمقاومة قالت كلمتها بالبارود والنار في عهد شارون حتى تتحرر البقعة العزيزة من غزة إلى جنين، وأن ما بين دم خالد الدحدوح ودم محمود طوالبة، وما بين هذا الدم وذاك الدم رحلة جهاد لن تنتهي.

وشدد د. العطار، أن مجاهدين كتيبة جنين وكل كتائب مدن الضفة يواصلون درب طارق عز الدين وجميل العموري ليوصلوا رسالة للعدو الصهيوني أن لا مكان لك على أرض فلسطين، وأن بوصلتنا هي القدس ولا بوصلة غيرها.

وتابع، أن المقاومة الفلسطينية ستفشل مخططاتكم الأمنية بعملياتها النوعية، وأننا ماضون في طريق التحرير التي رسمها الشهداء منذ النشأة الأولى حتى يومنا هذا.

واختتم حديثه قائلاً: إن وحدة التعبئة ستكمل مشوار الجهاد الإسلامي في توجيه الشباب الفلسطيني نحو القدس ومآذن القدس إن شاء الله

وتأتي الوقفة، ضمن فعاليات ونشاطات اختتام مخيمات "ثأر الأحــرار 4" التي نظمتها لمختلف الفئات العمرية.









