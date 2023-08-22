إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة برقة

فلسطين اليوم

أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، اليوم الثلاثاء22/8/2023م، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة برقة غرب مدينة نابلس في الضفة الفلسطينية المحتلة.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، إصابة 31 مواطنا غالبيتهم بالاختناق خلال مواجهات بين شبان فلسطينيين وجنود الاحتلال ببلدة برقة اثناء التصدي لاعتداءات المستوطنين.

وهاجم عشرات المستوطنين، بلدة برقة شمال غربي نابلس، تحت حماية قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم، اندلعت على إثرها مواجهات بين قوات الاحتلال وقطعان مستوطنيه وبين أهالى البلدة، اطلق خلالها قنابل الغاز المسيل للدموع صوب أهالى ومنازل البلدة.



