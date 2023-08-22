الاحتلال ينصب حاجزين عسكريين في محيط أريحا وبعيق حركة المواطنين

فلسطين اليوم

نصبت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الثلاثاء22/8/2023م، حاجزين عسكرين في محيط مدينة أريحا.

وبحسب مصادر صحفية، فإن قوات الاحتلال نصبت حاجزا على المدخل الشرقي للمدينة وآخر على المدخل الجنوبي، وسط تفتيش مركبات المواطنين خاصة الخارجين من أريحا، ما تسبب بأزمة مرورية.

وتتعمد قوات الاحتلال وضع حواجز طيارة ومتنقلة لشرطة الاحتلال على مداخل المدن والقرى والبلدات في الضفة الغربية للتضيق على الفلسطينيين.