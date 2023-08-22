وفاة جون إدوارد وارنوك مبتكر "PDF"

فلسطين اليوم

أعلنت شركة " Adobe"، اليوم، وفاة عالم الحاسوب الأميركي "جون إدوارد وارنوك" الذي ابتكر نسق الملفات المنقولة ”PDF”، وشارك في تأسيس نظام "أدوبي سيستمز"، عن عمر ناهز 82 عاما.

بيان الشركة، لم يشير إلى سبب رائد الأعمال في وادي السيليكون وعالم الحاسوب، وارنوك.

من هو جون إدوارد وارنوك

وولد عالم الحاسوب جُون إِدْوَرْد وَرْنُوك في 6 أكتوبر 1940 في مدينة سولت ليك بولاية يوتا الأمريكية.

وشارك مع تشارلز غيشكي في تأسيس شركة أدوب سيستمز، وهي شركة تنتج برامج الرسومات والنشر.

كان وورنوك رئيس شركة أدوبي لأول سنتين ورئيس مجلس والرئيس التنفيذي طوال ال16 عاما التي قضاها في الشركة.

وحصل وارنوك على العديد من الجوائز وهي:

أولا: عام 1989 فاز وورنوك بجائزة نظم البرمجيات من رابطة مكائن الحوسبة.

ثانيا: عام 1995 حصل على جائزة الخريج المتميز من جامعة يوتا.

ثانيا: نوفمبر عام 2003 منحته مكتبة بودلي قلادة بودلي.

ثالثا: عام 2004 حصل على قلادة لوفلايس من جمعية الحاسوب البريطانية في لندن.