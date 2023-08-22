"ترامب" يعتزم تسليم نفسه للسجن الخميس المقبل

فلسطين اليوم

قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب" إنه سيسلم نفسه الخميس المقبل إلى سجن مقاطعة فولتون في جورجيا، تنفيذا لطلب المدعية العامة في المقاطعة".

وفي وقت سابق نقلت "سي إن إن" عن مصادر مطلعة أن ترامب قبل دفع كفالة مالية ليبقى في حالة سراح، في قضية السعي لتغيير انتخابات 2020، وأنه قد يسلم نفسه للمثول أمام المحكمة الخميس أو الجمعة المقبلين.

وأوضحت المصادر أن قيمة الكفالة 200 ألف دولار، وأن محامي الرئيس السابق حددوا هذا المبلغ بالاتفاق مع المدعية العامة لمقاطعة فولتون في جورجيا.

يُذكر أن القضاء في أتلانتا (عاصمة ولاية جورجيا) وجه الأسبوع الماضي لائحة اتّهام إلى الرئيس الجمهوري السابق، في قضية تآمر لتزوير انتخابات 2020، وأمره بتسليم نفسه بحلول ظُهر يوم الجمعة.

وسبق أن وُجّهت لترامب تهم جنائية في 3 قضايا منفصلة، وقد مَثُل في الأشهر الأخيرة أمام القضاء في كلّ من نيويورك وميامي وواشنطن.