راصد جوي يحدد موعد انتهاء فصل الصيف في فلسطين

الساعة 08:58 م|22 أغسطس 2023
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فصل الخريف.png

فلسطين اليوم

️تحدث الراصد الجوي ليث العلامي، مساء اليوم الثلاثاء22/8/2023م، عن موعد انتهاء فصل الصيف في فلسطين.

وقال العلامي عبر صفحته بموقع "فيس بوك":" شهر ويندحر فصل الصيف ، ليبدأ فصل الخريف فلكياً والذي يُعتبر بداية الموسم المطري".

وأشار إلى أن التوقعات الفصلية للخريف مُبشرة بموسم مطري جيد.

وبناء على الحسابات الفلكية، فمن المقرر أن يبدأ فصل الخريف 2023-1445، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 23 سبتمبر من العام الجاري 2023، والذي يوافق يوم السبت 8 ربيع الأول 1445 هجرياً.

 

 

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