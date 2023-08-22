الجيش الروسي يتصدى لهجمات أوكرانية ويقتل 700 جندي

فلسطين اليوم

صد الجيش الروسي، خلال اليوم الماضي، 14 هجوما شنته قوات كييف، وتكبيدها أكثر من 700 قتيل وتدمير عشرات المدرعات والدبابات، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية.

كما وصدت القوات الروسية، بحسب بيان وزارة الدفاع الروسية، خمس هجمات على محور كوبيانسك بمقاطعة خاركوف، وادى ذلك إلى تدمير أليات ومعدات عسكرية بملايين الدولارات.

وأشار البيان، إلى أن الدفاعات الجوية الروسية اعترضت 4 صواريخ "هيمارس" أمريكية، كما تم تدمير 39 طائرة بدون طيار أوكرانية في مناطق مختلفة خلال اليوم الماضي.

وتدخل العملية العسكرية الروسية الخاصة، عامها الأول والنصف، وجاءت ردًا على محاولة نظام كييف الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).